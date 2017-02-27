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  • 27.02, 22:24

Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

17 комментариев
  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье
  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Актер Николай Караченцов попал в больницу после ДТП в Щёлковском районе Подмосковья.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в результате ДТП 72-летний Караченцов был «травмирован и госпитализирован».

    Информацию о дорожном происшествии, не уточнив личность пострадавшего, подтвердили в столичном главке.

    ГУ МВД по Москве: «По предварительным данным, около 19.30 на пересечении улица Пушкина и Теннисная в поселке Загорянский Щёлковского района столкнулись Toyota Highlander и грузовая „Газель“. По предварительным данным, пострадал один человек»

    Напомним, что ровно 12 лет назад Николай Караченцов попал в автокатастрофу, которая стала для него роковой и навсегда изменила его жизнь. В феврале 2005 года в Москве автомобиль Volkswagen Passat B5, за рулем которого был артист, попал в аварию. Артист ехал с дачи, взволнованный новостью о смерти тещи Надежды Поргиной. Актер был не пристегнут ремнем безопасности и превысил скорость.

    После той аварии Караченцов получил серьезную черепно-мозговую травму. Спасая жизнь знаменитого актера, врачи сделали ему трепанацию черепа и операцию на головном мозге. После чего актер впал в кому на 26 дней. Несмотря на продолжительное лечение, речь Караченцова до сих пор не восстановилась, актерскую карьеру он не возобновил.

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