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  • 28.02, 16:35
Источник: в ДТП в Подмосковье виновата жена Караченцова. артисты, ДТП, знаменитости, Караченцов, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Источник: в ДТП в Подмосковье виновата жена Караченцова

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Источник: в ДТП в Подмосковье виновата жена Караченцова

Источник: в ДТП в Подмосковье виновата жена Караченцова

Источник: в ДТП в Подмосковье виновата жена Караченцова

    Супругу актера Николая Караченцова Людмилу Поргину могут признать виновной в аварии, в которой пострадал актер.

    О том, что виновницей ДТП может быть признана именно Поргина, говорят данные предварительного анализа. В отношении жены актера составлен протокол, который передан в группу административной практики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

    Сама Поргина говорит, что виноват в случившемся другой участник ДТП — водитель «Газели».

    Людмила Поргина: «Мы ехали по главной Пушкинской улице в кино, другая машина выезжала на главную улицу. Он нас ударил, мы перевернулись сразу, нас было четверо человек. Слава богу, все остались живы».

    Накануне вечером Николай Караченцов попал в ДТП в подмосковном поселке Загорянский. Автомобиль Toyota, в котором на пассажирском сиденье ехал известный актер, столкнулся с «Газелью». За рулем иномарки находилась жена Караченцова. После аварии артист был доставлен в местную больницу, а затем — в НИИ Склифосовского. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Не исключено, что в ближайшее время он будет выписан из больницы.

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