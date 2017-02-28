Источник: в ДТП в Подмосковье виновата жена Караченцова

Супругу актера Николая Караченцова Людмилу Поргину могут признать виновной в аварии, в которой пострадал актер.
О том, что виновницей ДТП может быть признана именно Поргина, говорят данные предварительного анализа. В отношении жены актера составлен протокол, который передан в группу административной практики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Сама Поргина говорит, что виноват в случившемся другой участник ДТП — водитель «Газели».
Людмила Поргина: «Мы ехали по главной Пушкинской улице в кино, другая машина выезжала на главную улицу. Он нас ударил, мы перевернулись сразу, нас было четверо человек. Слава богу, все остались живы».
Накануне вечером Николай Караченцов попал в ДТП в подмосковном поселке Загорянский. Автомобиль Toyota, в котором на пассажирском сиденье ехал известный актер, столкнулся с «Газелью». За рулем иномарки находилась жена Караченцова. После аварии артист был доставлен в местную больницу, а затем — в НИИ Склифосовского. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Не исключено, что в ближайшее время он будет выписан из больницы.
Сама Поргина говорит, что виноват в случившемся другой участник ДТП — водитель «Газели».
Людмила Поргина: «Мы ехали по главной Пушкинской улице в кино, другая машина выезжала на главную улицу. Он нас ударил, мы перевернулись сразу, нас было четверо человек. Слава богу, все остались живы».
Накануне вечером Николай Караченцов попал в ДТП в подмосковном поселке Загорянский. Автомобиль Toyota, в котором на пассажирском сиденье ехал известный актер, столкнулся с «Газелью». За рулем иномарки находилась жена Караченцова. После аварии артист был доставлен в местную больницу, а затем — в НИИ Склифосовского. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Не исключено, что в ближайшее время он будет выписан из больницы.
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