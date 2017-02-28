Медики рассказали о состоянии Караченцова после ДТП

Стали известны новые подробности ДТП с Николаем Караченцовым, произошедшего на подмосковной трассе накануне вечером. Машину, в которой ехал всенародно любимый актер, протаранила «Газель».
По роковому совпадению ДТП произошло ровно через 12 лет после жуткой автокатастрофы в Москве. Тогда артист получил настолько тяжелые травмы, что на сцену вернуться уже не смог. Сейчас он находится в реанимации столичного НИИ имени Склифосовского.
По неофициальным данным, которые озвучили представители театра «Ленком» и супруга Николая Караченцова, никаких гематом и кровоизлияний у артиста нет. Он получил всего лишь небольшие повреждения и уже в ближайшее время его отпустят домой. Родственники уже готовятся забирать актера.
По данным самих медиков, актер чувствует себя удовлетворительно, он не жалуется на боли. Врачи собрались на консилиум, на котором решат вопрос о дальнейшем пребывании актера в медучреждении, сообщает корреспондент НТВ Антон Талпа.
Вечером Караченцов прошел все необходимые обследования, включая МРТ: ни сотрясения мозга, ни черепно-мозговой травмы у актера не выявили. Также известно, что в НИИ Склифосовского остается родственница Караченцова — Эльза Ивлева. Она получила серьезные травмы и находится под постоянным наблюдением медиков.
Информационные агентства сообщают, что виновной в аварии могут признать супругу актера Людмилу Поргину. Именно она была за рулем автомобиля, который накануне столкнулся с «Газелью».
ДТП произошло накануне вечером, когда Николай Караченцов с близкими ехали в кино по Щёлковскому шоссе. После столкновения его автомобиль перевернулся.
По неофициальным данным, которые озвучили представители театра «Ленком» и супруга Николая Караченцова, никаких гематом и кровоизлияний у артиста нет. Он получил всего лишь небольшие повреждения и уже в ближайшее время его отпустят домой. Родственники уже готовятся забирать актера.
По данным самих медиков, актер чувствует себя удовлетворительно, он не жалуется на боли. Врачи собрались на консилиум, на котором решат вопрос о дальнейшем пребывании актера в медучреждении, сообщает корреспондент НТВ Антон Талпа.
Вечером Караченцов прошел все необходимые обследования, включая МРТ: ни сотрясения мозга, ни черепно-мозговой травмы у актера не выявили. Также известно, что в НИИ Склифосовского остается родственница Караченцова — Эльза Ивлева. Она получила серьезные травмы и находится под постоянным наблюдением медиков.
Информационные агентства сообщают, что виновной в аварии могут признать супругу актера Людмилу Поргину. Именно она была за рулем автомобиля, который накануне столкнулся с «Газелью».
ДТП произошло накануне вечером, когда Николай Караченцов с близкими ехали в кино по Щёлковскому шоссе. После столкновения его автомобиль перевернулся.
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