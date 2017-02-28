Караченцов после ДТП переведен в НИИ Склифосовского

Актер Николай Караченцов, попавший в ДТП в Щелковском районе Подмосковья, переведен из местной больницы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Супруга артиста Людмила Поргина подтвердила «Интерфаксу», что серьезных травм актер избежал, и, возможно, его выпишут уже в ближайшие часы.
Людмила Поргина: «Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в „Склифе“, потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберем его домой».
врезалась «Газель». После удара иномарка, за рулем которой была Людмила Поргина, перевернулась. Поначалу сообщалось, что актер помещен в реанимацию с черепно-мозговой травмой.
ДТП произошло почти день в день через 12 лет после другой аварии, которая изменила жизнь актера. 28 февраля 2005 года в Москве Караченцов не справился с управлением и врезался в столб. Тогда он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Около месяца он был в коме, перенес несколько операций и до сих пор полностью не восстановился.
Людмила Поргина: «Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в „Склифе“, потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберем его домой».
врезалась «Газель». После удара иномарка, за рулем которой была Людмила Поргина, перевернулась. Поначалу сообщалось, что актер помещен в реанимацию с черепно-мозговой травмой.
ДТП произошло почти день в день через 12 лет после другой аварии, которая изменила жизнь актера. 28 февраля 2005 года в Москве Караченцов не справился с управлением и врезался в столб. Тогда он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Около месяца он был в коме, перенес несколько операций и до сих пор полностью не восстановился.
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