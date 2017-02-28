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  • 28.02, 10:31

Караченцов после ДТП переведен в НИИ Склифосовского

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  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Караченцов после ДТП переведен в НИИ Склифосовского

Караченцов после ДТП переведен в НИИ Склифосовского

Караченцов после ДТП переведен в НИИ Склифосовского
  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Актер Николай Караченцов, попавший в ДТП в Щелковском районе Подмосковья, переведен из местной больницы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    Супруга артиста Людмила Поргина подтвердила «Интерфаксу», что серьезных травм актер избежал, и, возможно, его выпишут уже в ближайшие часы.

    Людмила Поргина: «Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в „Склифе“, потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберем его домой».

    В автомобиль Toyota, в котором находились Караченцов, его супруга, а также медсестра, 27 февраля в окрестностях поселка Загорянский врезалась «Газель». После удара иномарка, за рулем которой была Людмила Поргина, перевернулась. Поначалу сообщалось, что актер помещен в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

    ДТП произошло почти день в день через 12 лет после другой аварии, которая изменила жизнь актера. 28 февраля 2005 года в Москве Караченцов не справился с управлением и врезался в столб. Тогда он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Около месяца он был в коме, перенес несколько операций и до сих пор полностью не восстановился.

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