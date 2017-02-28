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  • 28.02, 12:03
«Не знаю, кто такой Караченцов»: водитель «Газели» рассказал о ДТП с актером. артисты, ДТП, знаменитости, Караченцов, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Не знаю, кто такой Караченцов»: водитель «Газели» рассказал о ДТП с актером

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«Не знаю, кто такой Караченцов»: водитель «Газели» рассказал о ДТП с актером

«Не знаю, кто такой Караченцов»: водитель «Газели» рассказал о ДТП с актером

«Не знаю, кто такой Караченцов»: водитель «Газели» рассказал о ДТП с актером

    Миллионы поклонников сегодня с тревогой следят за состоянием Николая Караченцова. Минувшим вечером на трассе в Щёлковском районе Подмосковья актер попал в серьезную аварию, его сразу же направили в реанимацию.

    По роковому совпадению произошло это ровно через 12 лет после жуткой автокатастрофы в Москве. Тогда всенародно любимый актер получил травмы, от которых, по сути, полностью так и не восстановился.

    В 2005-м за рулем был сам Николай Петрович. Взволнованный вестью о смерти тещи, не пристегнувшись, он летел с дачи домой. На Мичуринском проспекте столицы актер не справился с управлением.

    Та ночь изменила все: тяжелейшая операция, почти месяц в коме, годы реабилитации. Супруга Николая Петровича помогала ему заново учиться ходить, говорить. Вернуться на сцену в привычном понимании он уже не мог. Но зрители были счастливы и просто видеть его вышедшим из-за кулис.

    На этот раз актер сидел на пассажирском сиденье, с родственницей и медицинской сестрой. Управляла автомобилем Людмила Поргина, его жена. На одном из перекрестов подмосковного поселка Загорянский их внедорожник столкнулся с грузовой «Газелью».

    Бакберген, водитель «Газели»: «Я поворачивал налево. И вот белая машина была уже на встречке. Она поворотник не заметила, и все. Я не знаю, кто такой Караченцов».

    От удара иномарка перевернулась в воздухе на 360 градусов, вновь встав на колеса. Пострадали все, кто находился внутри. Актера на скорой тут же увезли в местную больницу.

    Сегодня утром стало известно, что Николая Петровича перевели в столичную клинику. О состоянии народного артиста сообщили источники в его родном театре «Ленком». Актер, как и все пассажиры иномарки, получил незначительные травмы. У него ушиб головы, небольшая шишка. Состояние не вызывает у медиков опасений. По словам супруги народного артиста, после осмотра врачами НИИ имени Склифосовского, Николая Караченцова, скорее всего, выпишут домой.

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