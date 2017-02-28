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  • 28.02, 09:00
Появились кадры с места аварии с участием Николая Караченцова. ДТП, Караченцов, Московская область, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Появились кадры с места аварии с участием Николая Караченцова

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Появились кадры с места аварии с участием Николая Караченцова

Появились кадры с места аварии с участием Николая Караченцова

Появились кадры с места аварии с участием Николая Караченцова

    На видеосъемке с места автокатастрофы видно, что иномарка, в которой ехали Николай Караченцов и его близкие, сильно искорежена.

    Николай Караченцов, который вновь попал в ДТП, серьезно не пострадал, у него небольшой ушиб головы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в театре «Ленком». Накануне поздно вечером сообщали, что актер был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

    Авария произошла накануне в подмосковном поселке Загорянский. На перекрестке столкнулись Toyota и «Газель». После удара иномарка, за рулем которой, предположительно, была супруга актера Людмила Поргина, перевернулась.

    Все пассажиры, в том числе Караченцов, получили травмы. Водитель «Газели» не пострадал. В полиции сообщили, что, вероятно, именно он и является виновником аварии. Сам же водитель утверждает, что его не заметила управлявшая автомобилем женщина.

    ДТП произошло ровно 12 лет спустя после другой аварии, которая изменила жизнь актера. В ночь на 28 февраля 2005 в Москве управлявший автомобилем Николай Караченцов не справился с управлением и врезался в столб. Тогда он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Около месяца он был в коме, перенес несколько очень сложных операций и до сих пор полностью не восстановился.

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