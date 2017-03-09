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  • 09.03, 11:24

Жену Караченцова лишили прав за пьяную езду

1 комментарий
  • Фото: Вышинский Денис / ТАСС
Жену Караченцова лишили прав за пьяную езду

Жену Караченцова лишили прав за пьяную езду

Жену Караченцова лишили прав за пьяную езду
  • Фото: Вышинский Денис / ТАСС

    • Людмилу Поргину наказали за ДТП в Подмосковье, в котором пострадал ее муж народный артист Николай Караченцов.

    Супругу Николая Караченцова Людмилу Поргину лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, суд постановил оштрафовать автомобилистку, попавшую в ДТП, на 30 тысяч рублей, сообщает корреспондент НТВ.

    Экспертиза подтвердила, что в крови Людмилы Поргиной в момент аварии был алкоголь. В результате на супругу Николая Караченцова составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовного деяния».

    Напомним, что 27 февраля автомобиль Toyota, в котором находился Николай Караченцов, попал в ДТП. Автомобилем управляла супруга актера. Иномарка столкнулась с грузовиком и вылетела на обочину. В результате артиста, его родственницу и сиделку госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Это уже второе серьезное ДТП, в которое попадает народный артист. Первое случилось ровно 12 лет назад — день в день — 27 февраля 2005 года. Тогда после перенесенных травм Николай Караченцов стал инвалидом.

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