СМИ: на жену Караченцова завели дело за пьяную езду

Жену актера Николая Караченцова могут лишить водительских прав на два года за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, проведенная экспертиза подтвердила, что в крови Людмилы Поргиной в момент ДТП был алкоголь. В результате на нее был составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовного деяния».
Источник отметил, что максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение водительских прав сроком на два года. Он добавил, что в скором времени материалы будут переданы в суд.
обнаружили алкоголь. Иномарка столкнулась с грузовиком и вылетела на обочину. В результате артиста, его родственницу и сиделку госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Через несколько дней Караченцова выписали из больницы.
Источник отметил, что максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение водительских прав сроком на два года. Он добавил, что в скором времени материалы будут переданы в суд.
обнаружили алкоголь. Иномарка столкнулась с грузовиком и вылетела на обочину. В результате артиста, его родственницу и сиделку госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Через несколько дней Караченцова выписали из больницы.
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