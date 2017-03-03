Караченцов вышел из больницы после ДТП в Подмосковье: видео

Опубликовано видео, на котором Николай Караченцов выходит из приемного покоя НИИ имени Склифосовского в Москве.
На видеокадрах Николай Караченцов в затемненных очках выходит из дверей НИИ Склифосовского в сопровождении супруги Людмилы Поргиной. Видно, что народному артисту сложно передвигаться, он опирается на руку жены.
Сотрудники службы безопасности помогают Караченцову сесть в автомобиль, а также закрывают лицо артиста от видеокамер.
Напомним, что вечером 27 февраля автомобиль Toyota в котором находился Николай Караченцов, попал в ДТП. За рулем находилась супруга известного актера, в ее крови нашли незначительную дозу алкоголя. Иномарка столкнулась с грузовиком и вылетела на обочину. В результате артиста, его родственницу и сиделку госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.
произошла 12 лет назад и после которой артист стал инвалидом. Более того и в этот, и в прошлый раз артист возвращался с дачи в Москву.
Сотрудники службы безопасности помогают Караченцову сесть в автомобиль, а также закрывают лицо артиста от видеокамер.
Напомним, что вечером 27 февраля автомобиль Toyota в котором находился Николай Караченцов, попал в ДТП. За рулем находилась супруга известного актера, в ее крови нашли незначительную дозу алкоголя. Иномарка столкнулась с грузовиком и вылетела на обочину. В результате артиста, его родственницу и сиделку госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.
произошла 12 лет назад и после которой артист стал инвалидом. Более того и в этот, и в прошлый раз артист возвращался с дачи в Москву.
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