Астрологи после ДТП посоветовали Караченцову избегать 12-х этажей

Врачам понадобится несколько дней для дополнительного обследования Николая Караченцова. Сейчас актер находится в отделении нейрохирургической реанимации НИИ Склифосовского, куда его привезли после серьезной автомобильной аварии в Подмосковье. Сейчас все говорят о роковом стечении обстоятельств — вспоминают трагедию
12-летней давности.
Авария с участием любимца советского и российского кино Николая Караченцова, конечно, не осталась бы незамеченной. Но особое внимание привлекло то, что ДТП произошло спустя ровно 12 лет после другой страшной автокатастрофы.
Мистики не устают сравнивать две аварии с разницей в 12 лет. Тогда, 27 февраля 2005-го, Караченцов прыгнул за руль и помчался из Подмосковья в столицу, узнав о смерти тещи. Въехал на скорости в столб и получил тяжелейшие травмы. Почти месяц лежал в коме. Выжил чудом, но полноценно вернуться к работе на сцене так и не смог.
Минувшей же ночью за рулем была супруга, Людмила Поргина. Актриса рассказывает: грузовая «Газель» вместо того, чтобы остановиться, въехала в них на скорости. Водитель же фургона уверяет, что правила нарушила Поргина, которая должна была пропустить помеху справа.
В иномарке была не только звездная пара, но и их родственники. В НИИ Склифосовского, где Караченцов наблюдается последние месяцы, его госпитализировали сразу в реанимацию. Однако позже успокоили: это больше для профилактики. Травмы не столь тяжелые, но обследование провести необходимо.
Актера, как говорится, еще от капельницы не отключили, а возбужденная публика активно обсуждает фатальное совпадение. Больше всех отличились астрологи. Они заявили: виноваты, мол, не дорожные обстоятельства, а мистическое в нумерологии число 12. И посоветовали Караченцову избегать всего, что связано с этим числом, в том числе 12-х этажей.
Мистики не устают сравнивать две аварии с разницей в 12 лет. Тогда, 27 февраля 2005-го, Караченцов прыгнул за руль и помчался из Подмосковья в столицу, узнав о смерти тещи. Въехал на скорости в столб и получил тяжелейшие травмы. Почти месяц лежал в коме. Выжил чудом, но полноценно вернуться к работе на сцене так и не смог.
Минувшей же ночью за рулем была супруга, Людмила Поргина. Актриса рассказывает: грузовая «Газель» вместо того, чтобы остановиться, въехала в них на скорости. Водитель же фургона уверяет, что правила нарушила Поргина, которая должна была пропустить помеху справа.
В иномарке была не только звездная пара, но и их родственники. В НИИ Склифосовского, где Караченцов наблюдается последние месяцы, его госпитализировали сразу в реанимацию. Однако позже успокоили: это больше для профилактики. Травмы не столь тяжелые, но обследование провести необходимо.
Актера, как говорится, еще от капельницы не отключили, а возбужденная публика активно обсуждает фатальное совпадение. Больше всех отличились астрологи. Они заявили: виноваты, мол, не дорожные обстоятельства, а мистическое в нумерологии число 12. И посоветовали Караченцову избегать всего, что связано с этим числом, в том числе 12-х этажей.
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