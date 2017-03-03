Супруга рассказала о самочувствии Караченцова после ДТП

Супруга Николая Караченцова, пострадавшего в ДТП, рассчитывает, что артиста выпишут из НИИ имени Склифосовского уже сегодня.
По словам Людмилы Поргиной, сейчас знаменитый актер чувствует себя замечательно, передает «Интерфакс».
Людмила Поргина, жена Николая Караченцова: «Он себя замечательно чувствует. Будем выписываться сегодня, конечно. Жду звонка из Склифа, когда они соберут все обследования, чтобы они у меня были на руках».
попал в ДТП вечером 27 февраля в подмосковном поселке Загорянский. Автомобиль Toyota, в котором находился известный актер, столкнулся с «Газелью». В результате иномарка, которой управляла жена артиста, перевернулась.
После ДТП Караченцов былпомещен в реанимацию с черепно-мозговой травмой.
Людмила Поргина, жена Николая Караченцова: «Он себя замечательно чувствует. Будем выписываться сегодня, конечно. Жду звонка из Склифа, когда они соберут все обследования, чтобы они у меня были на руках».
попал в ДТП вечером 27 февраля в подмосковном поселке Загорянский. Автомобиль Toyota, в котором находился известный актер, столкнулся с «Газелью». В результате иномарка, которой управляла жена артиста, перевернулась.
После ДТП Караченцов былпомещен в реанимацию с черепно-мозговой травмой.
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