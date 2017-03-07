Прокуратура Ленобласти рассматривает служебный мотив убийства офицера ФСИН

В Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела о покушении на убийство одного из кураторов строительства
«Крестов-2», который сегодня ночью скончался от полученных ранений.
Сегодня в прокуратуре Ленобласти подтвердили служебный мотив нападения на скончавшегося в больнице подполковника УФСИН. Местные СМИ предполагают: Николая Чернова хотели убить, чтобы уйти от уголовной ответственности за хищения в ходе строительства СИЗО «Кресты-2».
Расстрелянный офицер ФСИН Николай Чернов умер в больнице сегодня ночью, не выходя из медикаментозной комы. Он получил тяжелые ранения во время нападения. 2 марта в припаркованный на Колтушском шоссе автомобиль подполковника, курировавшего строительство новых «Крестов», выпустили восемь пуль из пистолета «Макарова».
Подозреваемый в подстрекательстве к убийству, непосредственный начальник Чернова, замглавы регионального УФСИН Сергей Мойсеенко арестован на два месяца. Меру пресечения ему накануне вечером избрал Всеволожский городской суд.
Полковник Мойсеенко был задержан спустя три дня после нападения. На него указал предполагаемый киллер Сабир Садыков. По некоторым данным, он имеет неформальное отношение к возведению нового следственного изолятора в Колпинском районе Петербурга.
Здание СИЗО начали возводить еще в 2007 году. Однако объект стоимостью 12 миллиардов рублей в эксплуатацию так и не сдали.
Расстрелянный офицер ФСИН Николай Чернов умер в больнице сегодня ночью, не выходя из медикаментозной комы. Он получил тяжелые ранения во время нападения. 2 марта в припаркованный на Колтушском шоссе автомобиль подполковника, курировавшего строительство новых «Крестов», выпустили восемь пуль из пистолета «Макарова».
Подозреваемый в подстрекательстве к убийству, непосредственный начальник Чернова, замглавы регионального УФСИН Сергей Мойсеенко арестован на два месяца. Меру пресечения ему накануне вечером избрал Всеволожский городской суд.
Полковник Мойсеенко был задержан спустя три дня после нападения. На него указал предполагаемый киллер Сабир Садыков. По некоторым данным, он имеет неформальное отношение к возведению нового следственного изолятора в Колпинском районе Петербурга.
Здание СИЗО начали возводить еще в 2007 году. Однако объект стоимостью 12 миллиардов рублей в эксплуатацию так и не сдали.
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