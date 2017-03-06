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  • 06.03, 15:10

СМИ озвучили фамилию питерского сотрудника ФСИН, подозреваемого в покушении на убийство

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СМИ озвучили фамилию питерского сотрудника ФСИН, подозреваемого в покушении на убийство

СМИ озвучили фамилию питерского сотрудника ФСИН, подозреваемого в покушении на убийство

В Петербурге выясняются подробности задержания по делу о стрельбе на трассе в Ленобласти, в ходе которой тяжелые ранения получил куратор строительства «Крестов-2».

Как пишет «Интерфакс», в настоящее время следователи допрашивают заместителя начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Моисеенко. Накануне 53-летнего мужчину задержали по делу о покушении на коллегу.

Напомним: 2 марта в автомобиль подполковника ФСИН Николая Чернова было выпущено 8 пуль из пистолета «Макарова». Покушение произошло на Колтушском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области.

Известно, что Чернов занимает должность начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН, передает ТАСС. В частности, он курирует строительство следственного изолятора «Кресты-2».

О мотивах преступления Следственный комитет не сообщает. Сейчас пострадавший офицер, получивший ранения живота, шеи и рук, находится в больнице.

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