СМИ озвучили фамилию питерского сотрудника ФСИН, подозреваемого в покушении на убийство

В Петербурге выясняются подробности задержания по делу о стрельбе на трассе в Ленобласти, в ходе которой тяжелые ранения получил куратор строительства
«Крестов-2».
Как пишет «Интерфакс», в настоящее время следователи допрашивают заместителя начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Моисеенко. Накануне 53-летнего мужчину задержали по делу о покушении на коллегу.
Напомним: 2 марта в автомобиль подполковника ФСИН Николая Чернова было выпущено 8 пуль из пистолета «Макарова». Покушение произошло на Колтушском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области.
Известно, что Чернов занимает должность начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН, передает ТАСС. В частности, он курирует строительство следственного изолятора «Кресты-2».
О мотивах преступления Следственный комитет не сообщает. Сейчас пострадавший офицер, получивший ранения живота, шеи и рук, находится в больнице.
Напомним: 2 марта в автомобиль подполковника ФСИН Николая Чернова было выпущено 8 пуль из пистолета «Макарова». Покушение произошло на Колтушском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области.
Известно, что Чернов занимает должность начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН, передает ТАСС. В частности, он курирует строительство следственного изолятора «Кресты-2».
О мотивах преступления Следственный комитет не сообщает. Сейчас пострадавший офицер, получивший ранения живота, шеи и рук, находится в больнице.
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