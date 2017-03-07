В Петербурге скончался раненный при покушении офицер УФСИН

Офицер петербургского управления ФСИН, раненный в ходе недавнего покушения, скончался в ночь на вторник, сообщил представитель регионального управления СК.
По словам собеседника РИА Новости, офицер скончался в больнице. В настоящее время решается вопрос о переквалификации дела на статью «Убийство».
Покушение на подполковника ФСИН Николая Чернова произошло 2 марта на Колтушском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. В автомобиль офицера было выпущено несколько пуль из пистолета «Макарова». Чернов получил множественные ранения и был госпитализирован.
Через три дня в Петербурге был задержан 63-летний местный житель Сабир Садыков. По версии следствия, он является исполнителем убийства. Также в рамках расследования дела был задержан заместитель начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко, который может являться подстрекателем к преступлению.
Покушение на подполковника ФСИН Николая Чернова произошло 2 марта на Колтушском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. В автомобиль офицера было выпущено несколько пуль из пистолета «Макарова». Чернов получил множественные ранения и был госпитализирован.
Через три дня в Петербурге был задержан 63-летний местный житель Сабир Садыков. По версии следствия, он является исполнителем убийства. Также в рамках расследования дела был задержан заместитель начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко, который может являться подстрекателем к преступлению.
Комментарии