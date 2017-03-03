В подполковника ФСИН выпустили 8 пуль на трассе в Ленобласти

В Ленинградской области расследуют покушение на убийство подполковника ФСИН.
В припаркованный на Колтушском шоссе автомобиль Николая Чернова накануне вечером выпустили весь магазин из пистолета «Макарова». Как сообщает «47 news», в подполковника ФСИН стреляли в упор. Все восемь пуль достигли цели.
Истекающего кровью Чернова в салоне автомобиля заметил один из проезжающих мимо водителей. Он обратил внимание и на двоих мужчин — предполагаемых киллеров. Они отдалились от расстрелянной иномарки, сели в серые «Жигули» и уехали в сторону деревни Старая.
В результате покушения у Николая Чернова огнестрельные ранения живота, шеи и ног. Сейчас подполковник находится в медикаментозной коме. Пострадавший находится в больнице Всеволожска.
По предварительной информации, покушение связывают с профессиональной деятельностью подполковника. Он курирует строительство новых «Крестов» в Колпине. Здание следственного изолятора начали возводить еще в 2007 году, однако объект в эксплуатацию так и не сдали.
Истекающего кровью Чернова в салоне автомобиля заметил один из проезжающих мимо водителей. Он обратил внимание и на двоих мужчин — предполагаемых киллеров. Они отдалились от расстрелянной иномарки, сели в серые «Жигули» и уехали в сторону деревни Старая.
В результате покушения у Николая Чернова огнестрельные ранения живота, шеи и ног. Сейчас подполковник находится в медикаментозной коме. Пострадавший находится в больнице Всеволожска.
По предварительной информации, покушение связывают с профессиональной деятельностью подполковника. Он курирует строительство новых «Крестов» в Колпине. Здание следственного изолятора начали возводить еще в 2007 году, однако объект в эксплуатацию так и не сдали.
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