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  • 06.03, 21:14
Полковнику ФСИН избирают меру пресечения во Всеволожском суде. Ленинградская область, ФСИН, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полковнику ФСИН избирают меру пресечения во Всеволожском суде

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Полковнику ФСИН избирают меру пресечения во Всеволожском суде

Полковнику ФСИН избирают меру пресечения во Всеволожском суде

    Сергея Мойсеенко, которого подозревают в подстрекательстве к убийству подчиненного, доставили во Всеволожский городской суд.

    Во Всеволожском городском суде избирают меру пресечения замначальнику регионального ФСИН. Сергея Мойсеенко доставили на заседание в седьмом часу вечера. Оно проходит в закрытом режиме. Это обусловлено тайной следствия.

    Сергея Мойсеенко подозревают в подстрекательстве к убийству подчиненного Николая Чернова, курирующего строительство «Новых Крестов». 2 марта в иномарку офицера, припаркованную на Колтушском шоссе, выпустили весь магазин из пистолета «Макарова». Сейчас он находится в состоянии медикаментозной комы.

    На задержанного накануне полковника Мойсеенко указал предполагаемый киллер. Наручники на Сабира Садыкова надели тоже 5 марта, но несколькими часами ранее. Оперативники усомнились в легенде, по которой он якобы случайно заметил истекающего кровью Чернова.

    По версии следствия, именно Садыков и совершил нападение. По некоторым данным, он имеет неформальное отношение к возведению новых «Крестов». По одной из версий, которые приводит издание 47news, Чернова пытались убить, чтобы уйти от уголовной ответственности за хищения.

    Здание следственного изолятора начали возводить еще в 2007 году. Однако объект стоимостью 12 миллиардов рублей в эксплуатацию так и не сдали.

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