Полковнику ФСИН избирают меру пресечения во Всеволожском суде

Сергея Мойсеенко, которого подозревают в подстрекательстве к убийству подчиненного, доставили во Всеволожский городской суд.
Во Всеволожском городском суде избирают меру пресечения замначальнику регионального ФСИН. Сергея Мойсеенко доставили на заседание в седьмом часу вечера. Оно проходит в закрытом режиме. Это обусловлено тайной следствия.
Сергея Мойсеенко подозревают в подстрекательстве к убийству подчиненного Николая Чернова, курирующего строительство «Новых Крестов». 2 марта в иномарку офицера, припаркованную на Колтушском шоссе, выпустили весь магазин из пистолета «Макарова». Сейчас он находится в состоянии медикаментозной комы.
На задержанного накануне полковника Мойсеенко указал предполагаемый киллер. Наручники на Сабира Садыкова надели тоже 5 марта, но несколькими часами ранее. Оперативники усомнились в легенде, по которой он якобы случайно заметил истекающего кровью Чернова.
По версии следствия, именно Садыков и совершил нападение. По некоторым данным, он имеет неформальное отношение к возведению новых «Крестов». По одной из версий, которые приводит издание 47news, Чернова пытались убить, чтобы уйти от уголовной ответственности за хищения.
Здание следственного изолятора начали возводить еще в 2007 году. Однако объект стоимостью 12 миллиардов рублей в эксплуатацию так и не сдали.
Сергея Мойсеенко подозревают в подстрекательстве к убийству подчиненного Николая Чернова, курирующего строительство «Новых Крестов». 2 марта в иномарку офицера, припаркованную на Колтушском шоссе, выпустили весь магазин из пистолета «Макарова». Сейчас он находится в состоянии медикаментозной комы.
На задержанного накануне полковника Мойсеенко указал предполагаемый киллер. Наручники на Сабира Садыкова надели тоже 5 марта, но несколькими часами ранее. Оперативники усомнились в легенде, по которой он якобы случайно заметил истекающего кровью Чернова.
По версии следствия, именно Садыков и совершил нападение. По некоторым данным, он имеет неформальное отношение к возведению новых «Крестов». По одной из версий, которые приводит издание 47news, Чернова пытались убить, чтобы уйти от уголовной ответственности за хищения.
Здание следственного изолятора начали возводить еще в 2007 году. Однако объект стоимостью 12 миллиардов рублей в эксплуатацию так и не сдали.
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