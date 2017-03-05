Не вооружен, но опасен: российский посол Кисляк превратился в «главную угрозу» для США

До сих пор фамилию Кисляк знали очень немногие — тем более в Вашингтоне, даже после известия, что Кисляк представляет Россию на инаугурации Трампа. Теперь же он — самый опасный дипломат планеты по версии американской прессы.
До последнего времени главным антигероем американской политики после Трампа оставался Владимир Путин. Он появлялся в образе денди с моноклем на обложке журнала, посвященного непростым отношениям между США и Россией. К концу недели стало понятно: есть у Соединенных Штатов враги и посерьезнее. Посол России — о нем сегодня пишут газеты. Главный вопрос сейчас: who is Mr. Kislyak? Американцы очень быстро привыкли к новой фамилии подозрительного русского.
Сергей Кисляк — сейчас это звучит грозно. «Шпионом», «самым опасным дипломатом в Вашингтоне», «главным вербовщиком спецслужб» посол России в США стал внезапно. Уже и не найти, кто первым использовал такую характеристику, но сейчас она во всех американских СМИ. Выяснилось: Кисляк даже опаснее русских хакеров. О них только слышали, но ничего не знают, и никто не может найти, а про российского посла известно все — но с ним не могут ничего поделать.
Кисляк работает в США десятки лет, послом — с 2008-го, но угрозу в нем рассмотрели только сейчас, когда оппоненты президента всерьез взялись за Трампа и его команду.
Николай Пахомов, политический консультант, президент Нью-Йоркского консалтингового бюро: «Демократическая партия пытается уже несколько месяцев активно раскручивать историю о том, что Трамп — русский шпион, Трамп — антиамериканский кандидат… В этой связи информация об общении генерального прокурора с российским послом — она имеет достаточный резонанс».
Первым пострадал — отправлен в отставку — советник по нацбезопасности Майкл Флинн. За то, что утаил от Трампа свои разговоры с Кисляком. Потом пришли за генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, потому что он тоже встречался с Кисляком, но умолчал об этом во время рассмотрения своей кандидатуры в конгрессе. Сешнс — ближайший советник и опора Трампа — первым поддержал кандидатуру успешного девелопера. Отставки удалось избежать, но генпрокурору пришлось взять самоотвод от расследования «российского» дела и продолжать оправдываться.
Джефф Сешнс, генеральный прокурор США: «Я никогда не встречался ни с какими русскими! И не обсуждал никаких вопросов, связанных с избирательной кампанией. Все это неправда!»
Кисляка назначили шпионом без улик и расследования. Заголовки типа «Встречался ли Сешнс со старым разведчиком?» — как бы намекают. Или: «Кисляк — шпион высшего ранга». На СNN в этом даже не сомневаются.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Господин Кисляк — хорошо известный дипломат мирового класса, который был заместителем министра иностранных дел в России. Он общался со своими американскими коллегами в течение многих десятилетий в различных областях, а CNN обвинили его в шпионаже и вербовке! О Боже! Прекратите распространять ложь и ложные новости! Это хороший совет для CNN: пожалуйста, прекратите распространять ложь и ложные новости!»
Ситуация комична не только со стороны. Смеются и сами американцы. Между тем посол Кисляк продолжает работать тихо, без лишнего шума и внимания. Ему так комфортнее, особенно когда вокруг все разговоры — про шпионов и людей. И, на первый взгляд, непонятно, как и с кем налаживать контакты, если даже за разговор с тобой — следуют не просто косые взгляды и осуждение, а сразу отставка и прокурорское расследование. На тех, кто кричит и негодует сейчас, российский посол Сергей Кисляк просто не обращает внимания. Он бы с ними в разведку не пошел.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
Сергей Кисляк — сейчас это звучит грозно. «Шпионом», «самым опасным дипломатом в Вашингтоне», «главным вербовщиком спецслужб» посол России в США стал внезапно. Уже и не найти, кто первым использовал такую характеристику, но сейчас она во всех американских СМИ. Выяснилось: Кисляк даже опаснее русских хакеров. О них только слышали, но ничего не знают, и никто не может найти, а про российского посла известно все — но с ним не могут ничего поделать.
Кисляк работает в США десятки лет, послом — с 2008-го, но угрозу в нем рассмотрели только сейчас, когда оппоненты президента всерьез взялись за Трампа и его команду.
Николай Пахомов, политический консультант, президент Нью-Йоркского консалтингового бюро: «Демократическая партия пытается уже несколько месяцев активно раскручивать историю о том, что Трамп — русский шпион, Трамп — антиамериканский кандидат… В этой связи информация об общении генерального прокурора с российским послом — она имеет достаточный резонанс».
Первым пострадал — отправлен в отставку — советник по нацбезопасности Майкл Флинн. За то, что утаил от Трампа свои разговоры с Кисляком. Потом пришли за генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, потому что он тоже встречался с Кисляком, но умолчал об этом во время рассмотрения своей кандидатуры в конгрессе. Сешнс — ближайший советник и опора Трампа — первым поддержал кандидатуру успешного девелопера. Отставки удалось избежать, но генпрокурору пришлось взять самоотвод от расследования «российского» дела и продолжать оправдываться.
Джефф Сешнс, генеральный прокурор США: «Я никогда не встречался ни с какими русскими! И не обсуждал никаких вопросов, связанных с избирательной кампанией. Все это неправда!»
Кисляка назначили шпионом без улик и расследования. Заголовки типа «Встречался ли Сешнс со старым разведчиком?» — как бы намекают. Или: «Кисляк — шпион высшего ранга». На СNN в этом даже не сомневаются.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Господин Кисляк — хорошо известный дипломат мирового класса, который был заместителем министра иностранных дел в России. Он общался со своими американскими коллегами в течение многих десятилетий в различных областях, а CNN обвинили его в шпионаже и вербовке! О Боже! Прекратите распространять ложь и ложные новости! Это хороший совет для CNN: пожалуйста, прекратите распространять ложь и ложные новости!»
Ситуация комична не только со стороны. Смеются и сами американцы. Между тем посол Кисляк продолжает работать тихо, без лишнего шума и внимания. Ему так комфортнее, особенно когда вокруг все разговоры — про шпионов и людей. И, на первый взгляд, непонятно, как и с кем налаживать контакты, если даже за разговор с тобой — следуют не просто косые взгляды и осуждение, а сразу отставка и прокурорское расследование. На тех, кто кричит и негодует сейчас, российский посол Сергей Кисляк просто не обращает внимания. Он бы с ними в разведку не пошел.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
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