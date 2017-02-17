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  • 17.02, 07:57

CNN: ФБР не будет предъявлять Флинну обвинения

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CNN: ФБР не будет предъявлять Флинну обвинения

CNN: ФБР не будет предъявлять Флинну обвинения

Федеральное бюро расследований США не намерено предъявлять обвинения экс-советнику президента по нацбезопасности Майклу Флинну.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CNN.

В понедельник вечером Флинн покинул пост советника президента США по безопасности и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, с которым, по версии спецслужб, он якобы говорил о санкциях. Позднее издание The Washington Post сообщило, что Флинна допрашивало по этому вопросу ФБР, и тот сообщил, что обсуждал с российским представителем не санкции, а высылку российских дипломатов из США.

Если бы это оказалось неправдой, то Флинну могло грозить уголовное преследование за ложь в показаниях перед ФБР. При этом перспективы уголовного дела для соратника Трампа оценивались как плохие.

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