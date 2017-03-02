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  • 02.03, 14:05

CNN: разведка США считает посла РФ в Вашингтоне шпионом

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CNN: разведка США считает посла РФ в Вашингтоне шпионом

CNN: разведка США считает посла РФ в Вашингтоне шпионом

Разведка США подозревает посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка в причастности к российской шпионской сети, заявил телеканал CNN в контексте сообщений о встречах главы дипмиссии России с генпрокурором Джеффом Сешнсом.

Телеканал напомнил об истории бывшего советника президента США Майкла Флинна, который лишился должности из-за того, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с Сергеем Кисляком.

CNN: «Потенциальная близость Кисляка к российской шпионской сети является одной из причин, по которой контакты Флинна с ним, а также неспособность раскрыть содержание бесед вызвали беспокойство среди сотрудников разведки».


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление CNN, задалась вопросом: «это медийное дно, или им есть еще куда падать?»

CNN:«Посол России в США. С. Кисляк рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик…»

Как вы думаете, это медийное дно или им есть ещё куда падать?

Posted by Мария Захарова on Wednesday, March 1, 2017


Ранее газета The Washington Post сообщила, что Сешнс в бытность сенатором в 2016 году дважды общался с Кисляком, но не рассказал об этом на слушаниях в конгрессе США, когда его напрямую спросили о том, контактировал ли он с представителями РФ.

Минюст США и сам генпрокурор подтвердили факт встреч, однако опровергли заявления, что речь на них шла об избирательной кампании Дональда Трампа.

Посольство РФ в Вашингтоне отказалось комментировать «многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».

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