CNN: разведка США считает посла РФ в Вашингтоне шпионом

Разведка США подозревает посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка в причастности к российской шпионской сети, заявил телеканал CNN в контексте сообщений о встречах главы дипмиссии России с генпрокурором Джеффом Сешнсом.
Телеканал напомнил об истории бывшего советника президента США Майкла Флинна, который лишился должности из-за того, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с Сергеем Кисляком.
CNN: «Потенциальная близость Кисляка к российской шпионской сети является одной из причин, по которой контакты Флинна с ним, а также неспособность раскрыть содержание бесед вызвали беспокойство среди сотрудников разведки».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление CNN, задалась вопросом: «это медийное дно, или им есть еще куда падать?»
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Сешнс в бытность сенатором в 2016 году дважды общался с Кисляком, но не рассказал об этом на слушаниях в конгрессе США, когда его напрямую спросили о том, контактировал ли он с представителями РФ.
Минюст США и сам генпрокурор подтвердили факт встреч, однако опровергли заявления, что речь на них шла об избирательной кампании Дональда Трампа.
Посольство РФ в Вашингтоне отказалось комментировать «многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».
CNN: «Потенциальная близость Кисляка к российской шпионской сети является одной из причин, по которой контакты Флинна с ним, а также неспособность раскрыть содержание бесед вызвали беспокойство среди сотрудников разведки».
JUST IN: Sessions met twice last year with Russian ambassador, DOJ says, but didn’t disclose it during confirmation https://t.co/A01cDcWTna pic.twitter.com/Ur2m0Ube22— CNN (@CNN) March 2, 2017
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление CNN, задалась вопросом: «это медийное дно, или им есть еще куда падать?»
CNN:«Посол России в США. С. Кисляк рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик…»Posted by Мария Захарова on Wednesday, March 1, 2017
Как вы думаете, это медийное дно или им есть ещё куда падать?
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Сешнс в бытность сенатором в 2016 году дважды общался с Кисляком, но не рассказал об этом на слушаниях в конгрессе США, когда его напрямую спросили о том, контактировал ли он с представителями РФ.
Минюст США и сам генпрокурор подтвердили факт встреч, однако опровергли заявления, что речь на них шла об избирательной кампании Дональда Трампа.
Посольство РФ в Вашингтоне отказалось комментировать «многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».
Комментарии