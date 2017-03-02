Посольство РФ в США отказалось комментировать контакты Кисляка с «местными партнерами»

Посольство России в Вашингтоне отказалось комментировать сообщения о встречах нынешнего главы Минюста США Джеффа Сешнса с главой российской дипмиссии Сергеем Кисляком.
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В ведомстве сообщили «Интерфаксу», что посол РФ осуществляет «многочисленные контакты с местными партнерами» в соответствии с дипломатической практикой.
Николай Лахонин, пресс-секретарь посольства РФ в США: «Посольство не комментирует многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».
Ранее газета The Washington Post сообщила, что глава Минюста США Джефф Сешнс во время утверждения его кандидатуры в сенате утаил, что в бытность сенатором дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком.
Одна из встреч, по данным издания, состоялась в офисе Сешнса в сентябре, причем, отмечает издание, именно в этом месяце произошли кибератаки, с помощью которых Россия якобы пыталась повлиять на выборы в США.
Лидер фракции меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси уже призвала Сешнса покинуть свой пост, так как он «солгал под присягой в конгрессе о своих собственных контактах с россиянами».
Ранее информация о контактах с российским послом привела к отставке советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна. Его обвинили в том, что он не предоставил полную информацию о характере таких контактов вице-президенту США Майклу Пенсу.
Николай Лахонин, пресс-секретарь посольства РФ в США: «Посольство не комментирует многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».
Ранее газета The Washington Post сообщила, что глава Минюста США Джефф Сешнс во время утверждения его кандидатуры в сенате утаил, что в бытность сенатором дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком.
Одна из встреч, по данным издания, состоялась в офисе Сешнса в сентябре, причем, отмечает издание, именно в этом месяце произошли кибератаки, с помощью которых Россия якобы пыталась повлиять на выборы в США.
Лидер фракции меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси уже призвала Сешнса покинуть свой пост, так как он «солгал под присягой в конгрессе о своих собственных контактах с россиянами».
Ранее информация о контактах с российским послом привела к отставке советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна. Его обвинили в том, что он не предоставил полную информацию о характере таких контактов вице-президенту США Майклу Пенсу.
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