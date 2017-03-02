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  • 02.03, 09:32

Генпрокурор США опроверг «голословные утверждения» о беседах с послом РФ о выборах

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Генпрокурор США опроверг «голословные утверждения» о беседах с послом РФ о выборах

Генпрокурор США опроверг «голословные утверждения» о беседах с послом РФ о выборах

Глава Минюста США Джефф Сешнс опроверг информацию СМИ о том, что он встречался с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком для обсуждения вопросов, связанных с предвыборной кампанией Дональда Трампа.

В распространенном Минюстом специальном заявлении генпрокурор назвал сообщение газеты The Washington Post «фальшивкой», и добавил, что понятия не имеет, «о чем эти голословные утверждения».

Джефф Сешнс: «Я никогда не встречался с российскими лицами для обсуждения вопросов избирательной кампании».



Представитель Минюста Сара Исгер Флорес также подчеркнула, что в бытность сенатором Сешнс по роду своей деятельности в 2016 году провел не менее 25 бесед с иностранными дипломатическими представителями и действительно дважды контактировал с Кисляком.

По данным газеты The Washington Post, одна из встреч состоялась в офисе Сешнса в сентябре, причем, отмечает издание, именно в этом месяце произошли кибератаки, с помощью которых Россия якобы пыталась повлиять на выборы в США.

Посольство РФ в Вашингтоне отказалось комментировать «многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».

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