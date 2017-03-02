Генпрокурор США опроверг «голословные утверждения» о беседах с послом РФ о выборах

Глава Минюста США Джефф Сешнс опроверг информацию СМИ о том, что он встречался с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком для обсуждения вопросов, связанных с предвыборной кампанией Дональда Трампа.
В распространенном Минюстом специальном заявлении генпрокурор назвал сообщение газеты The Washington Post «фальшивкой», и добавил, что понятия не имеет, «о чем эти голословные утверждения».
Джефф Сешнс: «Я никогда не встречался с российскими лицами для обсуждения вопросов избирательной кампании».
Представитель Минюста Сара Исгер Флорес также подчеркнула, что в бытность сенатором Сешнс по роду своей деятельности в 2016 году провел не менее 25 бесед с иностранными дипломатическими представителями и действительно дважды контактировал с Кисляком.
По данным газеты The Washington Post, одна из встреч состоялась в офисе Сешнса в сентябре, причем, отмечает издание, именно в этом месяце произошли кибератаки, с помощью которых Россия якобы пыталась повлиять на выборы в США.
Посольство РФ в Вашингтоне отказалось комментировать «многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».
Джефф Сешнс: «Я никогда не встречался с российскими лицами для обсуждения вопросов избирательной кампании».
The Latest: Sessions denies meetings to discuss campaign. https://t.co/EXMHiTOsUa— The Associated Press (@AP) March 2, 2017
Представитель Минюста Сара Исгер Флорес также подчеркнула, что в бытность сенатором Сешнс по роду своей деятельности в 2016 году провел не менее 25 бесед с иностранными дипломатическими представителями и действительно дважды контактировал с Кисляком.
По данным газеты The Washington Post, одна из встреч состоялась в офисе Сешнса в сентябре, причем, отмечает издание, именно в этом месяце произошли кибератаки, с помощью которых Россия якобы пыталась повлиять на выборы в США.
Посольство РФ в Вашингтоне отказалось комментировать «многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».
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