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  • 24.02, 18:36

The New Yorker анонсировал новый выпуск с обложкой на русском и изображением Путина

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The New Yorker анонсировал новый выпуск с обложкой на русском и изображением Путина

The New Yorker анонсировал новый выпуск с обложкой на русском и изображением Путина

The New Yorker анонсировал новый выпуск с обложкой на русском и изображением Путина
  • Фото: @NewYorker /twitter.com

    • Изображение президента России Владимира Путина будет размещено на обложке нового номера американского журнала The New Yorker, который выйдет в начале марта. Кроме того, название издания будет написано на русском языке.

    Как говорится в публикации, размещенной на официальном сайте журнала, помимо названия, на обложке по-русски будет написана и фамилия художника Барри Блитта. «Я осваиваю кириллицу», — приводит издание его слова.

    Одним из символов журнала является созданный художником Ри Ирвином персонаж по имени Юстас Тилли — денди, которого изображают рассматривающим через монокль бабочку. Путин на обложке следующего номера также будет рассматривать через монокль президента США Дональда Трампа с крыльями бабочки, передает ТАСС.

    Как отмечается в публикации, в следующем номере, в частности, будет опубликована статья под заголовком «Активные меры». В ней рассказывается о расследовании, проведенном журналистами по поводу хакерских атак в США, в причастности к которым американские власти обвиняют Россию, хотя и не приводят доказательств на этот счет.

    Эти утверждения были одним из основных предлогов для введения 29 декабря прошлого года Вашингтоном санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

    В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

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