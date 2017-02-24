The New Yorker анонсировал новый выпуск с обложкой на русском и изображением Путина

Изображение президента России Владимира Путина будет размещено на обложке нового номера американского журнала The New Yorker, который выйдет в начале марта. Кроме того, название издания будет написано на русском языке.
Как говорится в публикации, размещенной на официальном сайте журнала, помимо названия, на обложке по-русски будет написана и фамилия художника Барри Блитта. «Я осваиваю кириллицу», — приводит издание его слова.
Одним из символов журнала является созданный художником Ри Ирвином персонаж по имени Юстас Тилли — денди, которого изображают рассматривающим через монокль бабочку. Путин на обложке следующего номера также будет рассматривать через монокль президента США Дональда Трампа с крыльями бабочки, передает ТАСС.
Как отмечается в публикации, в следующем номере, в частности, будет опубликована статья под заголовком «Активные меры». В ней рассказывается о расследовании, проведенном журналистами по поводу хакерских атак в США, в причастности к которым американские власти обвиняют Россию, хотя и не приводят доказательств на этот счет.
Эти утверждения были одним из основных предлогов для введения 29 декабря прошлого года Вашингтоном санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.
Одним из символов журнала является созданный художником Ри Ирвином персонаж по имени Юстас Тилли — денди, которого изображают рассматривающим через монокль бабочку. Путин на обложке следующего номера также будет рассматривать через монокль президента США Дональда Трампа с крыльями бабочки, передает ТАСС.
Как отмечается в публикации, в следующем номере, в частности, будет опубликована статья под заголовком «Активные меры». В ней рассказывается о расследовании, проведенном журналистами по поводу хакерских атак в США, в причастности к которым американские власти обвиняют Россию, хотя и не приводят доказательств на этот счет.
Эти утверждения были одним из основных предлогов для введения 29 декабря прошлого года Вашингтоном санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.
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