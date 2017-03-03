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  • 03.03, 15:52

ДНР объявила торговую блокаду Украине

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ДНР объявила торговую блокаду Украине

ДНР объявила торговую блокаду Украине

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, заявил, что республика объявила торговую блокаду Киеву.

По словам Захарченко, жители Донбасса научились жить в условиях блокады со стороны Киева, и теперь они сами «рубят все связи» с Украиной и объявляют ей торговую блокаду, передает РИА Новости.

Александр Захарченко: «Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине».

Ранее сообщалось, что власти ДНР и ЛНР ввели на основных предприятиях региона внешнее управление, чтобы переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Необходимость в этом, по заявлению властей самопровозглашенных республик, возникла в связи с экономической блокадой Донбасса, которую устроили украинские радикалы.

В Кремле прокомментировали сложившуюся ситуацию, заявив, что действия ДНР и ЛНР можно понят. В свою очередь президент Украины Пётр Порошенко призвал ввести санкции в отношении тех, кто, по его мнению, «украл» украинские предприятия в Донбассе. Тем временем холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» отказался подчиняться властям ДНР и заявил о намерении перечислять налоги в Киев.

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