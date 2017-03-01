Кремль: действия ДНР и ЛНР по внешнему управлению можно понять

Действия провозглашенных республик Донбасса, которые ввели внешнее управление на украинских предприятиях, сегодня прокомментировали в Кремле.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятые Донецком и Луганском меры — это последствия того, что отторгнутые своим государством области попали в еще более тяжелое положение из-за блокады экстремистов.
Дмитрий Песков: «В какой-то степени можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов, которые, еще раз повторю, отторгнуты своим государством. Речь идет о жизнях миллионов людей. Безусловно, людям надо выживать».
Отдельно Песков отметил, что слово «отжим», по его мнению, в данном случае неприменимо.
Действия властей ДНР и ЛНР прокомментировал также глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, принятые меры не нарушают минских соглашений, поскольку сложно было найти иной способ обеспечить дальнейшее функционирование предприятий. При этом Лавров отметил, что минскими соглашениями не допускаются «ни транспортная блокада, ни социально-экономическая».
Дмитрий Песков: «В какой-то степени можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов, которые, еще раз повторю, отторгнуты своим государством. Речь идет о жизнях миллионов людей. Безусловно, людям надо выживать».
Отдельно Песков отметил, что слово «отжим», по его мнению, в данном случае неприменимо.
Действия властей ДНР и ЛНР прокомментировал также глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, принятые меры не нарушают минских соглашений, поскольку сложно было найти иной способ обеспечить дальнейшее функционирование предприятий. При этом Лавров отметил, что минскими соглашениями не допускаются «ни транспортная блокада, ни социально-экономическая».
Комментарии