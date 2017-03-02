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  • 02.03, 18:38

Холдинг Ахметова отказался платить налоги в ДНР

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Холдинг Ахметова отказался платить налоги в ДНР

Холдинг Ахметова отказался платить налоги в ДНР

Группа компаний «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, не собирается перерегистрировать свои предприятия из-за последних решений властей провозглашенных республик Донбасса.

Из официального заявления СКМ: «Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР — неприемлемым».

В группе компаний подчеркнули, что продолжат работать в рамках украинского законодательства и платить налоги в украинский бюджет.

Ранее сообщалось, что практически на всех украинских предприятиях, расположенных на территории провозглашенной Донецкой народной республики, было введено внешнее управление. Местные власти решили переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева.

В Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию, ранее заявили, что действия ДНР и ЛНР можно понять, поскольку людям необходимо выживать в регионах, которые «отторгнуты своим государством». Президент Украины Пётр Порошенко со своей стороны призвал ввести санкции в отношении тех, кто, по его мнению, «украл» украинские предприятия в Донбассе.

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