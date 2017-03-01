Порошенко пригрозил наказать «укравших» предприятия Донбасса

Ще одне свідчення окупації Росією частини Сходу Укриїни. — Так прокоментував «віджим» українських підприємств на окупованій територій Президент Порошенко. За всі ці дії обов’язково настане покарання. Україна вимагатиме розширення санкцій на тих, хто вкрав українські підприємства.

Про все це ішлося під час переговорів з міністрами закордонних справ Великої Британії та Польщі.