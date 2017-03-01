Порошенко пригрозил наказать «укравших» предприятия Донбасса

Киев потребует расширения санкций в отношении тех, кто «украл» украинские предприятия в Донбассе. Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил во время переговоров с министрами иностранных дел Великобритании и Польши.
По словам пресс-секретаря украинского лидера Святослава Цеголко, «отжим» украинских предприятий Порошенко назвал еще одним свидетельством «оккупации Россией части востока Украины».
Святослав Цеголко: «За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия».
Пресс-секретарь Порошенко добавил, что речь об этом шла во время переговоров президента с министрами иностранных дел Великобритании и Польши.
было введено внешнее управление. Местные власти начали переориентироваться на новые рынки сбыта и выходить из-под налоговой юрисдикции Киева. Это произошло после того, как предприятия оказались на грани остановки из-за блокады украинскими радикалами железнодорожных путей, по которым осуществлялся товарооборот с территорией Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, ранее заявил, что действия ДНР и ЛНР можно понять. По его словам, людям необходимо выживать в регионах, которые «отторгнуты своим государством».
Святослав Цеголко: «За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия».
Пресс-секретарь Порошенко добавил, что речь об этом шла во время переговоров президента с министрами иностранных дел Великобритании и Польши.
Ще одне свідчення окупації Росією частини Сходу Укриїни. — Так прокоментував «віджим» українських підприємств на окупованій територій Президент Порошенко. За всі ці дії обов’язково настане покарання. Україна вимагатиме розширення санкцій на тих, хто вкрав українські підприємства.Опубликовано Святославом Цеголко 1 марта 2017 г.
Про все це ішлося під час переговорів з міністрами закордонних справ Великої Британії та Польщі.
было введено внешнее управление. Местные власти начали переориентироваться на новые рынки сбыта и выходить из-под налоговой юрисдикции Киева. Это произошло после того, как предприятия оказались на грани остановки из-за блокады украинскими радикалами железнодорожных путей, по которым осуществлялся товарооборот с территорией Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, ранее заявил, что действия ДНР и ЛНР можно понять. По его словам, людям необходимо выживать в регионах, которые «отторгнуты своим государством».
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