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  • 01.03, 21:25

Порошенко пригрозил наказать «укравших» предприятия Донбасса

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Порошенко пригрозил наказать «укравших» предприятия Донбасса

Порошенко пригрозил наказать «укравших» предприятия Донбасса

Киев потребует расширения санкций в отношении тех, кто «украл» украинские предприятия в Донбассе. Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил во время переговоров с министрами иностранных дел Великобритании и Польши.

По словам пресс-секретаря украинского лидера Святослава Цеголко, «отжим» украинских предприятий Порошенко назвал еще одним свидетельством «оккупации Россией части востока Украины».

Святослав Цеголко: «За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия».

Пресс-секретарь Порошенко добавил, что речь об этом шла во время переговоров президента с министрами иностранных дел Великобритании и Польши.

Ще одне свідчення окупації Росією частини Сходу Укриїни. — Так прокоментував «віджим» українських підприємств на окупованій територій Президент Порошенко. За всі ці дії обов’язково настане покарання. Україна вимагатиме розширення санкцій на тих, хто вкрав українські підприємства.
Про все це ішлося під час переговорів з міністрами закордонних справ Великої Британії та Польщі.

Опубликовано Святославом Цеголко 1 марта 2017 г.



Ранее сообщалось, что практически на всех украинских предприятиях, расположенных на территории провозглашенной Донецкой народной республики, было введено внешнее управление. Местные власти начали переориентироваться на новые рынки сбыта и выходить из-под налоговой юрисдикции Киева. Это произошло после того, как предприятия оказались на грани остановки из-за блокады украинскими радикалами железнодорожных путей, по которым осуществлялся товарооборот с территорией Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, ранее заявил, что действия ДНР и ЛНР можно понять. По его словам, людям необходимо выживать в регионах, которые «отторгнуты своим государством».

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