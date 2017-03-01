Автор 11 автоголов «Водника» дисквалифицирован на полгода

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России вынес решения еще по троим участникам скандального матча «Водник» — «Байкал-Энергия», в котором команды намеренно забили 20 автоголов.
Начальник «Водника» Дмитрий Минин дисквалифицирован на 2,5 года. Старший тренер архангельской команды Николай Ярович получил двухлетнюю дисквалификацию, а форвард клуба Олег Пивоваров, забивший все 11 автоголов своей команды, отстранен на полгода.
Борис Скрынник, президент Федерации хоккея с мячом России: «Пивоваров оказался заложником ситуации, но это совсем не жесткая санкция. Федерация теперь имеет право не иметь с ним никаких отношений как с игроком. Эта дисквалификация покажет ему многое, но он оказался орудием в руках других».
Игроки «Байкала-Энергии», забившие девять голов в свои ворота, получили условную дисквалификацию на полгода.
Ранее Минин признал, что идея проиграть принадлежит ему, а указания забивать мячи в свои ворота он Пивоварову давал лично. В клубе свое поведение объяснили недовольством ситуацией в Федерации хоккея с мячом России. А в федерации уверены, что обе команды не хотели выигрывать, чтобы избежать встречи в четвертьфинале с сильным соперником — красноярским «Енисеем», который впоследствии поддержал демарш соперников.
дисквалифицированы на 2,5 года, а клубы оштрафованы на 300 тысяч рублей. Кроме того, КДК аннулировал результат матча и назначил переигровку на 3 марта. Оба клуба с решением согласились.
Борис Скрынник, президент Федерации хоккея с мячом России: «Пивоваров оказался заложником ситуации, но это совсем не жесткая санкция. Федерация теперь имеет право не иметь с ним никаких отношений как с игроком. Эта дисквалификация покажет ему многое, но он оказался орудием в руках других».
Игроки «Байкала-Энергии», забившие девять голов в свои ворота, получили условную дисквалификацию на полгода.
Ранее Минин признал, что идея проиграть принадлежит ему, а указания забивать мячи в свои ворота он Пивоварову давал лично. В клубе свое поведение объяснили недовольством ситуацией в Федерации хоккея с мячом России. А в федерации уверены, что обе команды не хотели выигрывать, чтобы избежать встречи в четвертьфинале с сильным соперником — красноярским «Енисеем», который впоследствии поддержал демарш соперников.
дисквалифицированы на 2,5 года, а клубы оштрафованы на 300 тысяч рублей. Кроме того, КДК аннулировал результат матча и назначил переигровку на 3 марта. Оба клуба с решением согласились.
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