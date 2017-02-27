Скрынник: санкции к сорвавшим матч клубам «Водник» и «Байкал-Энергия» будут жесткие

Президент российской Федерации хоккея с мячом пообещал применить жесткие меры к хоккеистам, забившим 20 мячей в собственные ворота во время матча чемпионата России между между архангельским «Водником» и иркутским
«Байкал-Энергия».
Глава российской Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник прокомментировал скандальный матч второго этапа чемпионата России между архангельским «Водником» и «Байкал-Энергией» из Иркутска, в котором хоккеисты намеренно забили 20 мячей в свои ворота. По словам Скрынника, «подобное произошло впервые в истории хоккея с мячом», цитирует ТАСС.
Борис Скрынник, президент российской Федерации хоккея с мячом: «С одной стороны провокация, с другой — просто глупость, вот и все. Мы будем принимать очень жесткие меры. Завтра экстренное заседание собираем, будем разбираться. Одним надо не набрать очки, чтобы выйти на удобную команду, а у вторых первое или второе место в кармане, и они решили позабавиться».
Ранее жесткие дисциплинарные санкции в отношении игроков обоих клубов пообещал принять
член исполкома Федерации хоккея с мячом Сергей Мяус, который сообщил, что ситуацию в понедельник будут разбирать на заседании дисциплинарного комитета ФХМР. Он также назвал сорванный матч «плевком в сторону российской Федерации хоккея с мячом».
Борис Скрынник, президент российской Федерации хоккея с мячом: «С одной стороны провокация, с другой — просто глупость, вот и все. Мы будем принимать очень жесткие меры. Завтра экстренное заседание собираем, будем разбираться. Одним надо не набрать очки, чтобы выйти на удобную команду, а у вторых первое или второе место в кармане, и они решили позабавиться».
Ранее жесткие дисциплинарные санкции в отношении игроков обоих клубов пообещал принять
член исполкома Федерации хоккея с мячом Сергей Мяус, который сообщил, что ситуацию в понедельник будут разбирать на заседании дисциплинарного комитета ФХМР. Он также назвал сорванный матч «плевком в сторону российской Федерации хоккея с мячом».
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