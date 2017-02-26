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  • 26.02, 23:39

В матче ЧР по хоккею с мячом команды умышленно забили 20 голов в свои ворота

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В матче ЧР по хоккею с мячом команды умышленно забили 20 голов в свои ворота

В матче ЧР по хоккею с мячом команды умышленно забили 20 голов в свои ворота

В матче ЧР по хоккею с мячом команды умышленно забили 20 голов в свои ворота
  • Фото: VODNIK TV /youtube.com

    • Дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России будет разбираться с происшествием на матче в Архангельске, где игроки двух клубов намеренно забивали в свои ворота.

    В матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и «Байкал-Энергией» из Иркутска обе команды намеренно забивали мячи в свои ворота.

    Команды показывали явное нежелание играть. Первый тайм закончился со счетом 0:0. Встреча завершилась со счетом 11:9 в пользу клуба «Байкал-Энергия». При этом все 11 мячей «Водника» в свои ворота забил Олег Пивоваров. В конце игры большая часть хоккеистов «Байкала» вообще покинула лед, пишет ТАСС.

    Болельщики клубов в соцсетях выражают возмущение неспортивным характером игры. Ситуацию будет разбирать контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России.

    Сергей Мяус, член исполкома Федерации хоккея с мячом: «До сегодняшнего дня я считал, что забивать в свои ворота невозможно, но игроки и тренеры обеих команд, видимо, рассудили по-своему. Завтра на заседании контрольно-дисциплинарный комитет будет разбирать этот матч. Как говорит тренер иркутской команды, они поддались на провокацию и стали забивать в свои ворота. Это нонсенс».

    Мяус также назвал матч в Архангельске плевком в сторону российской Федерации хоккея с мячом, цитирует РИА Новости.

    Сергей Мяус: «Есть регламент, в котором предусмотрены различные санкции — снятие команды с соревнований, снятие турнирных очков, техническое поражение, аннулирование результата. Я с таким не сталкивался никогда, это произошло впервые. Это плевок в сторону федерации, в сторону нашего вида спорта. Проще всего сказать, что не нравится система. Но игроки должны играть, тренеры — тренировать, а не играть в поддавки. Как команды поступили, так они и получат».

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