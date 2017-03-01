«Водник» согласился переиграть скандальный матч с «Байкалом-Энергией»

Архангельский «Водник» официально согласился на переигровку скандального матча чемпионата России по хоккею с мячом против
«Байкала-Энергии», в котором команды 26 февраля намеренно забили 20 автоголов.
Переигровка, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове, внесена в расписание «Водника» на официальном сайте клуба.
Ранее на переигровку согласился и клуб «Байкал-Энергия».
Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России дисквалифицировал тренеров обеих команд на 2,5 года и пригрозил клубам снятием с чемпионата в случае неявки на переигровку.
Сегодня будет принято решение по начальнику «Водника» Дмитрию Минину, который ранее признал, что именно он поручил команде забивать в свои ворота, нападающему Олегу Пивоварову, забившему все 11 автоголов своей команды.
чтобы избежать встречи в четвертьфинале с сильным соперником — красноярским «Енисеем».
При этом вскоре после дисквалификации тренеров «Водника» и «Байкала-Энергии» хоккеисты «Енисея» поддержали коллег из Архангельска и Иркутска и записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой навести порядок в федерации.
Ранее на переигровку согласился и клуб «Байкал-Энергия».
Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России дисквалифицировал тренеров обеих команд на 2,5 года и пригрозил клубам снятием с чемпионата в случае неявки на переигровку.
Сегодня будет принято решение по начальнику «Водника» Дмитрию Минину, который ранее признал, что именно он поручил команде забивать в свои ворота, нападающему Олегу Пивоварову, забившему все 11 автоголов своей команды.
чтобы избежать встречи в четвертьфинале с сильным соперником — красноярским «Енисеем».
При этом вскоре после дисквалификации тренеров «Водника» и «Байкала-Энергии» хоккеисты «Енисея» поддержали коллег из Архангельска и Иркутска и записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой навести порядок в федерации.
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