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  • 28.02, 15:04
Забившим 20 автоголов командам пригрозили снятием с чемпионата России по бенди. бенди, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Забившим 20 автоголов командам пригрозили снятием с чемпионата России по бенди

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Забившим 20 автоголов командам пригрозили снятием с чемпионата России по бенди

Забившим 20 автоголов командам пригрозили снятием с чемпионата России по бенди

    Команды «Водник» и «Байкал-Энергия», которые намеренно забили 20 голов в свои ворота, будут сняты с чемпионата России по хоккею с мячом, если не явятся на переигровку.

    Соответствующее решение принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России, которое проходит в Москве.

    Скандальный матч чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутской командой «Байкал-Энергия» состоялся 26 февраля. Игроки обеих команд забили в свои ворота 20 мячей. Встреча завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», но ее результат аннулирован.

    Руководитель архангельского «Водника» и глава Федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин на заседании КДК признал, что дал команду игрокам клуба забивать в свои ворота. Этот матч он назвал «позором русского хоккея», отметив, что «Водник» недоволен происходящим в ФХМР.

    Переигровка назначена на 3 марта в подмосковном Обухове.

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