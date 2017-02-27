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  • 27.02, 17:52
«Публичный позор»: фанаты возмущены выходкой игроков в матче ЧР по хоккею с мячом. Архангельск, скандалы, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Публичный позор»: фанаты возмущены выходкой игроков в матче ЧР по хоккею с мячом

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«Публичный позор»: фанаты возмущены выходкой игроков в матче ЧР по хоккею с мячом

«Публичный позор»: фанаты возмущены выходкой игроков в матче ЧР по хоккею с мячом

«Публичный позор»: фанаты возмущены выходкой игроков в матче ЧР по хоккею с мячом

    Фантастическую игру показали архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом. В общей сложности за второй тайм спортсмены забили 20 голов (9:11), причем все свои мячи каждая команда отправила в собственные ворота.

    Это надо было видеть. Первый мяч в свои ворота, второй, третий… С 68-й по 75-ю минуту игры нападающий «Водника» Олег Пивоваров растоптал репутацию своей команды. Главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин взял тайм-аут, после чего ситуация на поле изменилась кардинально — хоккеисты команды гостей 9 раз подряд поразили собственные ворота.

    Это не сеанс массового спортивного психоза, никаких фокусов от старика Хоттабыча, просто матч «Водника» с «Байкал-Энергией» закрывал чемпионат в первой группе. На момент начала игры уже были известны результаты остальных команд, а потому хоккеисты, вероятно, решили «выбрать» себе соперников в плей-офф послабее. Встречаться в ¼ финала с красноярским «Енисеем», чемпионом России 3 последних лет, в планы ни той, ни другой команды, похоже, не входило.

    «Публичный позор», «бесстыдное зрелище» — это лишь самые мягкие характеристики зрителей, купивших билеты на промерзшие трибуны в Архангельске. 20 мячей влетели в свои ворота. У тренеров после такого цирка на льду внятных объяснений не нашлось

    Как передает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе, не исключено, что дело в странной системе проведения чемпионата, в которой заложена возможность подобного абсурда на льду. Но есть схемы, есть профессиональное отношение к делу, а еще элементарное уважение к своему зрителю, некий кодексом чести, нарушение которого должно строго караться. Это прямая задача Федерации хоккея с мячом России, кажется, уже смирившейся с тем, что этот вид спорта в глубокой стагнации и за событиями в чемпионате следит лишь небольшая группа влюбленных в хоккей с мячом фанатов.

    Пока результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия» на официальном сайте федерации не внесен в официальную таблицу, в протоколах не упомянуты авторы голов. Есть надежда, что эта пародия на спорт получит свою оценку.

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