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  • 28.02, 15:04

Тренеры «Водника» и «Байкала-Энергии» дисквалифицированы на 2,5 года

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Тренеры «Водника» и «Байкала-Энергии» дисквалифицированы на 2,5 года

Тренеры «Водника» и <nobr>«Байкала-Энергии</nobr>» дисквалифицированы на 2,5 года

Главные тренеры архангельского «Водника» и иркутского «Байкала-Энергии» Игорь Гапанович и Евгений Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года за скандальный матч чемпионата России по хоккею с мячом, в котором команды намеренно забили 20 автоголов.

Решение о дисквалификации тренеров обеих команд принял Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России, заседание которого прошло в Москве. Кроме того, КДК оштрафовал оба клуба на 300 тысяч рублей.

Решение в отношении начальника «Водника» Дмитрия Минина и нападающего архангельского клуба Олега Пивоварова, забившего все 11 голов в свои ворота, будет вынесено 1 марта.

Ранее Минин признал, что действительно давал приказ игрокам «Водника» забивать в свои ворота, а главный тренер команды Игорь Гапанович подтвердил, что установку на матч давал Минин. В клубе свое поведение объяснили недовольством ситуацией в Федерации хоккея с мячом России.

В федерации уверены, что обе команды не хотели выигрывать, чтобы избежать встречи в четвертьфинале с сильным соперником.

Скандальная встреча, прошедшая 26 февраля в Архангельске, завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», но ее результат аннулирован. Переигровка назначена на 3 марта в подмосковном Обухове. Командам пригрозили снятием с чемпионата России, если они на нее не явятся или вновь будут уличены в аналогичных нарушениях.

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