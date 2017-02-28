МИД РФ обвинил Обаму в действиях «за гранью здравого смысла»

Отношения России и США в настоящее время являются худшими с периода холодной войны, такими их сделала администрация предыдущего американского президента Барака Обамы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам Рябкова, российско-американские отношения в настоящее время оставляют желать лучшего.
Сергей Рябков: «Не будет преувеличением сказать, что наши отношения на сегодня находятся, по сути дела, на низшей точке за весь период после холодной войны».
Дипломат считает, что прежнее американское руководство практически полностью уничтожило фундамент взаимодействия, создававшийся на протяжении многих лет, сообщает РИА Новости.
Сергей Рябков: «Барак Обама и его окружение стали разворачиваться к напряженности, а затем и к конфронтации с нами, задолго до украинского кризиса».
В качестве примеров Рябков привел принятый в декабре 2012 года закон имени Магнитского, попытку дискредитировать Олимпиаду в Сочи и «охоту» на российских граждан по всему миру, в частности, он упомянул случаи с Виктором Бутом и Константином Ярошенко.
Сергей Рябков: «Темп тотальной, обвальной деградации отношений резко ускорился после переворота в Киеве три года назад».
Замглавы МИД уточнил, что с 2014 года США прибегали к санкционным ограничениям в отношении РФ более 30 раз. Сейчас в черных списках, по его словам, находятся 172 россиянина и 350 различных юридических лиц, в том числе главные банки страны.
разогрела русофобскую истерию. Пошла даже на такой беспрецедентный шаг, как закрытие доступа к объектам нашей собственности в Вашингтоне и Нью-Йорке».
По словам Рябкова, фактически американцы экспроприировали российскую государственную собственность, защищенную при этом дипломатическим иммунитетом.
Сергей Рябков: «Не будет преувеличением сказать, что наши отношения на сегодня находятся, по сути дела, на низшей точке за весь период после холодной войны».
Дипломат считает, что прежнее американское руководство практически полностью уничтожило фундамент взаимодействия, создававшийся на протяжении многих лет, сообщает РИА Новости.
Сергей Рябков: «Барак Обама и его окружение стали разворачиваться к напряженности, а затем и к конфронтации с нами, задолго до украинского кризиса».
В качестве примеров Рябков привел принятый в декабре 2012 года закон имени Магнитского, попытку дискредитировать Олимпиаду в Сочи и «охоту» на российских граждан по всему миру, в частности, он упомянул случаи с Виктором Бутом и Константином Ярошенко.
Сергей Рябков: «Темп тотальной, обвальной деградации отношений резко ускорился после переворота в Киеве три года назад».
Замглавы МИД уточнил, что с 2014 года США прибегали к санкционным ограничениям в отношении РФ более 30 раз. Сейчас в черных списках, по его словам, находятся 172 россиянина и 350 различных юридических лиц, в том числе главные банки страны.
разогрела русофобскую истерию. Пошла даже на такой беспрецедентный шаг, как закрытие доступа к объектам нашей собственности в Вашингтоне и Нью-Йорке».
По словам Рябкова, фактически американцы экспроприировали российскую государственную собственность, защищенную при этом дипломатическим иммунитетом.
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