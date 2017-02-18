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  • 18.02, 19:51
«Нам обещали грин-карту за ложь»: жена и мать летчика Ярошенко дали интервью НТВ. НТВ, суды, США, тюрьмы и колонии, эксклюзив, Ярошенко. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Нам обещали грин-карту за ложь»: жена и мать летчика Ярошенко дали интервью НТВ

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«Нам обещали <nobr>грин-карту</nobr> за ложь»: жена и мать летчика Ярошенко дали интервью НТВ

«Нам обещали грин-карту за ложь»: жена и мать летчика Ярошенко дали интервью НТВ

«Нам обещали <nobr>грин-карту</nobr> за ложь»: жена и мать летчика Ярошенко дали интервью НТВ

    Мать летчика Константина Ярошенко, осужденного в США за контрабанду кокаина, на этой неделе отправила письмо Дональду Трампу с просьбой проявить милосердие и освободить ее сына. Но обратит ли американский президент внимание на частную историю человека, судьба которого теперь в его руках? 75-летняя Любовь Ярошенко все еще надеется увидеть сына на родине. Также пилота ждет его жена Виктория. Она рассказала НТВ об отношении к американскому правосудию и жизни после ареста мужа.

    И в мороз, и в летнюю жару Виктория Ярошенко приезжала в ростовский аэропорт и встречала своего мужа из дальних стран. Однажды он улетел в Африку и не вернулся.

    Виктория Ярошенко: «Это была какая-то истерика, паника, ступор — все одновременно».

    Потом Виктории позвонили и с нью-йоркским акцентом сказали: ваш муж арестован, вам придется нанимать американского адвоката. Ну а если нет наличных, то у торговца кокаином наверняка найдется вилла для продажи. «Вилла клана Ярошенко» оказалась настолько «шикарной», что россиянину, вероятно, должны завидовать даже киношные потомки самого Корлеоне.

    Жена и дочь прилетели тогда в Нью-Йорк на суд, чтобы защищать своего отца. Адвокат, понимая, что приговор в любом случае будет суровым, все равно запросил немыслимую сумму — более 200 тысяч долларов. Чтобы собрать такие огромные для семьи простого летчика деньги, мама Любовь Михайловна продала квартиру, жена Виктория продала квартиру, и сестра Ольга тоже продала квартиру. Теперь семья живет в дачном домике, вовсе не похожем на виллу Эскобара.

    На следствии и в суде Константину Ярошенко предлагали рассказать, где он служил и работал, обещали за это скостить срок.

    Любовь Ярошенко: «Костя встал и говорит: я присягу давал своей родине и не намерен разглашать эту тайну».

    У семьи Ярошенко накопилось 20 килограммов бумаг — это платежные квитанции, письма с прошениями к американскому правосудию и ответы, что, мол, разберемся, если не виноват, конечно, отпустим. Также сохранились фотографии со следами побоев, которые Любовь Михайловна показывала и в американском суде, и американским правозащитникам.

    Виктория Ярошенко: «Отношение такое, как к животным. Это нелюди, особенно по отношению к русским. Ему предлагали дать показания на Виктора Бута и тогда обещали нам грин-карту».

    Подробности — в видеоматериале.

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