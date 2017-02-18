«Нам обещали грин-карту за ложь»: жена и мать летчика Ярошенко дали интервью НТВ

Мать летчика Константина Ярошенко, осужденного в США за контрабанду кокаина, на этой неделе отправила письмо Дональду Трампу с просьбой проявить милосердие и освободить ее сына. Но обратит ли американский президент внимание на частную историю человека, судьба которого теперь в его руках?
75-летняя Любовь Ярошенко все еще надеется увидеть сына на родине. Также пилота ждет его жена Виктория. Она рассказала НТВ об отношении к американскому правосудию и жизни после ареста мужа.
И в мороз, и в летнюю жару Виктория Ярошенко приезжала в ростовский аэропорт и встречала своего мужа из дальних стран. Однажды он улетел в Африку и не вернулся.
Виктория Ярошенко: «Это была какая-то истерика, паника, ступор — все одновременно».
Потом Виктории позвонили и с нью-йоркским акцентом сказали: ваш муж арестован, вам придется нанимать американского адвоката. Ну а если нет наличных, то у торговца кокаином наверняка найдется вилла для продажи. «Вилла клана Ярошенко» оказалась настолько «шикарной», что россиянину, вероятно, должны завидовать даже киношные потомки самого Корлеоне.
Жена и дочь прилетели тогда в Нью-Йорк на суд, чтобы защищать своего отца. Адвокат, понимая, что приговор в любом случае будет суровым, все равно запросил немыслимую сумму — более 200 тысяч долларов. Чтобы собрать такие огромные для семьи простого летчика деньги, мама Любовь Михайловна продала квартиру, жена Виктория продала квартиру, и сестра Ольга тоже продала квартиру. Теперь семья живет в дачном домике, вовсе не похожем на виллу Эскобара.
На следствии и в суде Константину Ярошенко предлагали рассказать, где он служил и работал, обещали за это скостить срок.
Любовь Ярошенко: «Костя встал и говорит: я присягу давал своей родине и не намерен разглашать эту тайну».
У семьи Ярошенко накопилось 20 килограммов бумаг — это платежные квитанции, письма с прошениями к американскому правосудию и ответы, что, мол, разберемся, если не виноват, конечно, отпустим. Также сохранились фотографии со следами побоев, которые Любовь Михайловна показывала и в американском суде, и американским правозащитникам.
Виктория Ярошенко: «Отношение такое, как к животным. Это нелюди, особенно по отношению к русским. Ему предлагали дать показания на Виктора Бута и тогда обещали нам грин-карту».
Подробности — в видеоматериале.
Виктория Ярошенко: «Это была какая-то истерика, паника, ступор — все одновременно».
Потом Виктории позвонили и с нью-йоркским акцентом сказали: ваш муж арестован, вам придется нанимать американского адвоката. Ну а если нет наличных, то у торговца кокаином наверняка найдется вилла для продажи. «Вилла клана Ярошенко» оказалась настолько «шикарной», что россиянину, вероятно, должны завидовать даже киношные потомки самого Корлеоне.
Жена и дочь прилетели тогда в Нью-Йорк на суд, чтобы защищать своего отца. Адвокат, понимая, что приговор в любом случае будет суровым, все равно запросил немыслимую сумму — более 200 тысяч долларов. Чтобы собрать такие огромные для семьи простого летчика деньги, мама Любовь Михайловна продала квартиру, жена Виктория продала квартиру, и сестра Ольга тоже продала квартиру. Теперь семья живет в дачном домике, вовсе не похожем на виллу Эскобара.
На следствии и в суде Константину Ярошенко предлагали рассказать, где он служил и работал, обещали за это скостить срок.
Любовь Ярошенко: «Костя встал и говорит: я присягу давал своей родине и не намерен разглашать эту тайну».
У семьи Ярошенко накопилось 20 килограммов бумаг — это платежные квитанции, письма с прошениями к американскому правосудию и ответы, что, мол, разберемся, если не виноват, конечно, отпустим. Также сохранились фотографии со следами побоев, которые Любовь Михайловна показывала и в американском суде, и американским правозащитникам.
Виктория Ярошенко: «Отношение такое, как к животным. Это нелюди, особенно по отношению к русским. Ему предлагали дать показания на Виктора Бута и тогда обещали нам грин-карту».
Подробности — в видеоматериале.
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