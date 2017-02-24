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  • 24.02, 20:06

Верховный суд США даст ответ на апелляцию адвокатов Виктора Бута до 27 марта

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Верховный суд США даст ответ на апелляцию адвокатов Виктора Бута до 27 марта

Верховный суд США даст ответ на апелляцию адвокатов Виктора Бута до 27 марта

Адвокаты россиянина подали апелляцию в Верховный суд США. Прошению был присвоен номер в списке дел к слушанию. Это является формальным подтверждением того, что Верховный суд приступил к рассмотрению.

Ответ на прошение адвокатов Виктора Бута будет опубликован до 27 марта, передает РИА Новости.

Защита россиянина направила материалы Верховному суду во вторник. В апелляции указано, что гособвинение утаивало сведения, которые могли повлиять на линию защиты. В частности, адвокаты не были уведомлены о том, что британец Эндрю Смулян, который проходил по делу как сообщник Бута, на самом деле был секретным агентом. Таким образом, Бут не мог вступить с ним в сговор.

В апреле 2012 года Виктора Бута осудили на 25 лет лишения свободы в США. По версии стороны обвинения, россиянин занимался незаконной продажей оружия. В ноябре минувшего года апелляционный суд второго округа Нью-Йорка отказался пересматривать дело Бута.

Напомним, Виктора Бута заманили в Бангкок американские агенты под видом колумбийских повстанцев. На территории Таиланда он был задержан, а затем, несмотря на протесты Москвы, экстрадирован в США.

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