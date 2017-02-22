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  • 22.02, 07:28

Адвокаты подали документы о пересмотре дела Бута в Верховный суд США

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Адвокаты подали документы о пересмотре дела Бута в Верховный суд США

Адвокаты подали документы о пересмотре дела Бута в Верховный суд США

Защита Виктора Бута отправила апелляцию в Верховный суд США, чтобы отменить приговор россиянину, отбывающему наказание в американской тюрьме.

Алексей Тарасов, адвокат Виктора Бута: «Материалы по делу Бута были отправлены в Верховный суд США 21 февраля. Суд получит документы в течение суток».

Как пояснил адвокат, в прошении заостряется внимание на том, что гособвинение утаивало материалы, которые могли повлиять на линию защиты россиянина. В частности, речь идет о том, что британец Эндрю Смулян, который проходил по этому делу как подельник Бута, являлся, в действительности, секретным агентом, пишет ТАСС. Это означает, что россиянин не мог вступить с ним в сговор.

Юрист также подчеркнул, что сговор с оперативниками, который лежит в основе дела против Бута, незаконен. И в США уже были прецеденты, когда обвиняемых по подобным делам оправдывали.

Напомним, в 2008 году американские агенты заманили Виктора Бута в Бангкок, где россиянин был задержан. Несмотря на протесты России, Бута экстрадировали в США, где его позднее приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием.

В ноябре 2016 года апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке отказался проводить новый процесс по делу Виктора Бута.

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