Николай Азаров в интервью НТВ: Януковича хотели отдать на растерзание толпе

Украина подошла к очередной годовщине государственного переворота или, как его называют нынешние украинские власти, «революции достоинства». Ровно три года назад на Майдане, где продолжались массовые протесты оппозиции, впервые появились люди с огнестрельным оружием. Жертвами кровавого побоища, завершившегося силовым захватом власти, в феврале 2014-го стали более 100 человек.

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Какие события предшествовали трагедии, что творилось на улицах Киева и в кабинетах высших чиновников в те дни, корреспонденту НТВ Владимиру Кобякову рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.



Владимир Кобяков: «Николай Янович, в эти дни в Киеве отмечают третью годовщину финальной развязки Майдана. А вы часто вспоминаете те три месяца? Что могли изменить, как оно все прошло, или относитесь по принципу „что было, то было“?»



Николай Азаров: «Главный просчет руководства Украины был в том, что, когда надо было изолировать ядро заговора и переворота, вот этого не было сделано».



Владимир Кобяков: «То есть вы были за точечные силовые операции?»



Николай Азаров: «Конечно, конечно. А какой был выход? Было несколько моментов, когда локализовали боевиков только в зданиях, в которых они находились. Но после этого следовали звонки господина Байдена Януковичу, а затем следовали отзывы от решительных действий».



Владимир Кобяков: «А снайперы-провокаторы были с обеих сторон?»



Николай Азаров: «Нет, конечно. Я с Януковичем общался каждый день. Он страшно боялся кровопролития. Избегал всего этого до самой последней минуты, когда все говорило о том, что беззащитные солдаты столкнулись с организованными бандами боевиков, и начали убивать этих срочников, и то не было приказа на вооруженный отпор. Поэтому это были провокации для того, чтобы дать основания толпе разорвать Януковича на части, им не нужен был живой президент. Им нужен был Янукович мертвым».



Владимир Кобяков: «Вы в одном из интервью сказали: „Янукович должен был исполнить свой долг и поставить ультиматум американцам: если в течение 24 часов боевики не разоружаются, то я начинаю штурм“. Был силовой вариант?»



Николай Азаров: «Конечно, был. Ликвидировать заговор и отделить боевиков от мирных манифестантов. На что Янукович сказал: „ты мне срываешь мирные переговоры“. А через восемь дней я ушел в отставку».



Владимир Кобяков: «22 февраля было подписано соглашение — досрочные президентские выборы в обмен на то, что оппозиция уводит протестующих и сдает оружие. Были гаранты — МИД Франции, Германии, Польши. Это гаранты не выполнили своей роли или вы недооценили, что всем правит уже толпа?»



Николай Азаров: «Не в том дело. Гаранты-то оказались бумажными. И основную скрипку играли не гаранты, а Соединенные Штаты Америки».



Владимир Кобяков: «А вы часто ссылаетесь на американцев. А какова цепочка была этого американского влияния?»



Николай Азаров: «В те дни они не выходили из посольства Соединенных Штатов. Яценюк там каждый день был, Кличко. Наши-то спецслужбы все отслеживали. И наши агенты СБУ везде были внедрены. Все было понятно. Поэтому я и говорю Януковичу: „Слушай, что ты с ними разговариваешь, с этими куклами, я это трио называл куклами — Тягнибока, Кличко… Они ж ничего не решают. И боевики им не подчиняются. Ты разговаривай с американцами, они же затеяли бучу“. Весь цинизм этих боевиков заключался в том, что они вперед выставляли толпу».



Владимир Кобяков: «А что это за отряды боевиков, кем они управлялись? Оппозиции парламентской они не подчинялись…»



Николай Азаров: «Нет. Конечно, у них был штаб самообороны, все было продуманно».



Владимир Кобяков: «Неужели американцы этим рулили?»



Николай Азаров: «Конечно. А кто им сообщал о передвижении всех наших спецчастей? Они осуществляли радиоперехваты всех разговоров и информировали вот эти так называемые силы самообороны. И все управлялись инструкторами, которые прошли богатую школу государственных переворотов. Американцы за эти 25 лет решили свою важную стратегическую задачу. Они вплотную изолировали Россию от европейского мира».



Владимир Кобяков: «То есть последней каплей была Украина. И вы ее проиграли?»



Николай Азаров: «Ну, давайте так. Я за все это себя корю, что мог бы сделать и не сделал. Но раз уж сумели Советский Союз развалить, то что уж там говорить про Украину».



