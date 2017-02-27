СМИ: анонимные источники будут долго досаждать Трампу

Главный редактор газеты The New York Times прокомментировал противостояние президента США Дональда Трампа со СМИ и предсказал ближайшие перспективы развития ситуации.
Главный редактор The New York Times Дин Бэкит
выступая в эфире телекомпании CNN заявил, что анонимные источники долго будут досаждать администрации 45-го президента США Дональда Трампа.
Дин Бэкит, главред The New York Times: «Эти люди по-настоящему встревожены курсом правительства. Администрация Трампа успела наглядно продемонстрировать глубокое неприятие к прессе и ее роли. Приходится ли удивляться, что отдельные лица, критикующие администрацию, хотят продолжать ее критиковать, не раскрывая свои имена? Анонимные источники будут оставаться важной составной частью новостного потока, пока СМИ щепетильны в использовании их информации».
Белым домом и СМИ разгорается все сильнее. В пятницу журналистов нескольких ведущих телеканалов и газет, включая и CNN, и The New York Times, не пустили на регулярный брифинг администрации Белого дома. Ассоциация корреспондентов, работающих в Белом доме, осудила подобную дискриминацию. После этого Трамп заявил, что ежегодный традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, запланированный на 29 апреля, состоится без него.
заменить президента США на приеме Ассоциации журналистов Белого дома.
недоволен работой многих ведущих американских средств массовой информации, называя их «фальшивыми», «лживыми» и «провальными». При этом Трамп отказывается отвечать на вопросы СМИ, журналистов которых президент США называет «самыми нечестными людьми».
выступая в эфире телекомпании CNN заявил, что анонимные источники долго будут досаждать администрации 45-го президента США Дональда Трампа.
Дин Бэкит, главред The New York Times: «Эти люди по-настоящему встревожены курсом правительства. Администрация Трампа успела наглядно продемонстрировать глубокое неприятие к прессе и ее роли. Приходится ли удивляться, что отдельные лица, критикующие администрацию, хотят продолжать ее критиковать, не раскрывая свои имена? Анонимные источники будут оставаться важной составной частью новостного потока, пока СМИ щепетильны в использовании их информации».
Белым домом и СМИ разгорается все сильнее. В пятницу журналистов нескольких ведущих телеканалов и газет, включая и CNN, и The New York Times, не пустили на регулярный брифинг администрации Белого дома. Ассоциация корреспондентов, работающих в Белом доме, осудила подобную дискриминацию. После этого Трамп заявил, что ежегодный традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, запланированный на 29 апреля, состоится без него.
заменить президента США на приеме Ассоциации журналистов Белого дома.
недоволен работой многих ведущих американских средств массовой информации, называя их «фальшивыми», «лживыми» и «провальными». При этом Трамп отказывается отвечать на вопросы СМИ, журналистов которых президент США называет «самыми нечестными людьми».
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