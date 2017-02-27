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  • 27.02, 04:11

СМИ: анонимные источники будут долго досаждать Трампу

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СМИ: анонимные источники будут долго досаждать Трампу

СМИ: анонимные источники будут долго досаждать Трампу

Главный редактор газеты The New York Times прокомментировал противостояние президента США Дональда Трампа со СМИ и предсказал ближайшие перспективы развития ситуации.

Главный редактор The New York Times Дин Бэкит
выступая в эфире телекомпании CNN заявил, что анонимные источники долго будут досаждать администрации 45-го президента США Дональда Трампа.

Дин Бэкит, главред The New York Times: «Эти люди по-настоящему встревожены курсом правительства. Администрация Трампа успела наглядно продемонстрировать глубокое неприятие к прессе и ее роли. Приходится ли удивляться, что отдельные лица, критикующие администрацию, хотят продолжать ее критиковать, не раскрывая свои имена? Анонимные источники будут оставаться важной составной частью новостного потока, пока СМИ щепетильны в использовании их информации».

Напомним, конфликт между Белым домом и СМИ разгорается все сильнее. В пятницу журналистов нескольких ведущих телеканалов и газет, включая и CNN, и The New York Times, не пустили на регулярный брифинг администрации Белого дома. Ассоциация корреспондентов, работающих в Белом доме, осудила подобную дискриминацию. После этого Трамп заявил, что ежегодный традиционный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, запланированный на 29 апреля, состоится без него.

В прессе и соцсетях появились шутки и предложения актеру Алеку Болдуину, пародирующему Трампа в скетчах, заменить президента США на приеме Ассоциации журналистов Белого дома.

Трамп неоднократно заявлял, что недоволен работой многих ведущих американских средств массовой информации, называя их «фальшивыми», «лживыми» и «провальными». При этом Трамп отказывается отвечать на вопросы СМИ, журналистов которых президент США называет «самыми нечестными людьми».

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