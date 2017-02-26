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  • 26.02, 11:32
Алеку Болдуину предложили заменить Трампа на ужине репортеров. СМИ, США, Трамп Дональд, артисты, журналистика, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Алеку Болдуину предложили заменить Трампа на ужине репортеров

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Алеку Болдуину предложили заменить Трампа на ужине репортеров

Алеку Болдуину предложили заменить Трампа на ужине репортеров

Алеку Болдуину предложили заменить Трампа на ужине репортеров

    В США традиционный ужин Ассоциации корреспондентов, работающих в Белом доме, пройдет без Дональда Трампа. Американский лидер написал в своем Twitter, что пропустит это мероприятие, запланированное на 29 апреля.

    Заявление Трампа об отказе от ужина не осталось без внимания. Американский актер Зак Брафф в Twitter в шутку предложил своему коллеге Алеку Болдуину заменить президента, намекнув ему, что настало время переодеваться.




    Дело в том, что Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. А две недели назад доминиканская газета El Nacional даже спутала его с Трампом, случайно опубликовав фото Болдуина вместо действующего президента США.

    Отказ Трампа посетить ужин прозвучал на фоне разгорающегося конфликта между Белым домом и СМИ. В эту пятницу журналистов нескольких ведущих телеканалов и газет, среди них CNN и The New York Times не пустили на регулярный брифинг Белого дома.

    Ассоциация корреспондентов Белого дома — независимое объединение журналистов, основанное в 1914 году. Ранее эта организация раскритиковала решения пресс-службы администрации США не пускать на закрытый брифинг представителей некоторых СМИ.

    Трамп не раз заявлял, что недоволен работой многих ведущих американских средств массовой информации, называя их «фальшивыми» и «провальными», а журналистов, работающих в них, «самыми нечестными людьми».

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