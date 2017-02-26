Алеку Болдуину предложили заменить Трампа на ужине репортеров

В США традиционный ужин Ассоциации корреспондентов, работающих в Белом доме, пройдет без Дональда Трампа. Американский лидер написал в своем Twitter, что пропустит это мероприятие, запланированное на 29 апреля.
Заявление Трампа об отказе от ужина не осталось без внимания. Американский актер Зак Брафф в Twitter в шутку предложил своему коллеге Алеку Болдуину заменить президента, намекнув ему, что настало время переодеваться.
Дело в том, что Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. А две недели назад доминиканская газета El Nacional даже спутала его с Трампом, случайно опубликовав фото Болдуина вместо действующего президента США.
конфликта между Белым домом и СМИ. В эту пятницу журналистов нескольких ведущих телеканалов и газет, среди них CNN и The New York Times не пустили на регулярный брифинг Белого дома.
Трамп не раз заявлял, что недоволен работой многих ведущих американских средств массовой информации, называя их «фальшивыми» и «провальными», а журналистов, работающих в них, «самыми нечестными людьми».
.@AlecBaldwin time to suit up. https://t.co/DfVnzAYxSG— Zach Braff (@zachbraff) 25 февраля 2017 г.
Дело в том, что Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. А две недели назад доминиканская газета El Nacional даже спутала его с Трампом, случайно опубликовав фото Болдуина вместо действующего президента США.
конфликта между Белым домом и СМИ. В эту пятницу журналистов нескольких ведущих телеканалов и газет, среди них CNN и The New York Times не пустили на регулярный брифинг Белого дома.
Трамп не раз заявлял, что недоволен работой многих ведущих американских средств массовой информации, называя их «фальшивыми» и «провальными», а журналистов, работающих в них, «самыми нечестными людьми».
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