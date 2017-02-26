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  • 26.02, 02:25

Трамп отказался от традиционного ужина с журналистами Белого дома

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Трамп отказался от традиционного ужина с журналистами Белого дома

Трамп отказался от традиционного ужина с журналистами Белого дома

Президент США заявил, что пропустит ежегодный торжественный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA), запланированный на апрель.

О своем отказе принять участие в ежегодном традиционном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Президент США также пожелал журналистам «хорошего вечера». Ужин запланирован на 29 апреля.

Дональд Трамп: «Я не стану посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю всем самого лучшего и хорошего вечера».



Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) была создана в 1914 году. Ежегодный ужин WHCA проводится с 1920 года. На на этот торжественный светский раут обычно приглашают большое число знаменитостей.

WHCA раскритиковала действия пресс-службы администрации президента США после того, как в пятницу на брифинг «без камер» в Белом доме не пригласили журналистов CNN, The New York Times, Los Angeles Times, Politico, и других СМИ. В знак протеста пресс-конференцию бойкотировали агентство Associated Press и журнал Time. В CNN назвали действия Белого дома неприемлемыми, выразили протест и журналисты The New York Times.

Напомним, между 45-м президентом США Дональдом Трампом и ведущими американскими СМИ разгорается настоящая война. Трамп неоднократно обвинял журналистов нескольких изданий и телеканалов в том, что они распространяют о нем фейковые новости. И не говорят ни слова о том, чего он уже добился на посту президента США, например, о сокращении госдолга на 12 млрд долларов в течение первого месяца Трампа в Белом доме.

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