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  • 18.02, 05:12

Трамп назвал ведущие СМИ США «врагами народа»

2 комментария
Трамп назвал ведущие СМИ США «врагами народа»

Трамп назвал ведущие СМИ США «врагами народа»

Трамп назвал ведущие СМИ США «врагами народа»
  • Фото: @realdonaldtrump /twitter.com

    • Дональд Трамп продолжает воевать с американскими СМИ, распространяющими, по его мнению, фейковые новости.

    В своем Twitter президент США привел целый список «врагов народа», в который вошли газета The New York Times и телеканалы CNN, NBC, CBS и ABC.

    Пользователи соцсети обратили внимание, что сначала Трамп привел в пример The New York Times, CNN и NBC и добавил восклицание «Ужас!», а затем отредактировал твит.


    В четверг Трамп в ходе пресс-конференции в очередной раз упрекнул СМИ в тиражировании фейковых новостей.

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