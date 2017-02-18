Трамп назвал ведущие СМИ США «врагами народа»

Дональд Трамп продолжает воевать с американскими СМИ, распространяющими, по его мнению, фейковые новости.
В своем Twitter президент США привел целый список «врагов народа», в который вошли газета The New York Times и телеканалы CNN, NBC, CBS и ABC.
Пользователи соцсети обратили внимание, что сначала Трамп привел в пример The New York Times, CNN и NBC и добавил восклицание «Ужас!», а затем отредактировал твит.
В четверг Трамп в ходе пресс-конференции в очередной раз упрекнул СМИ в тиражировании фейковых новостей.
Пользователи соцсети обратили внимание, что сначала Трамп привел в пример The New York Times, CNN и NBC и добавил восклицание «Ужас!», а затем отредактировал твит.
The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2017 г.
В четверг Трамп в ходе пресс-конференции в очередной раз упрекнул СМИ в тиражировании фейковых новостей.
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