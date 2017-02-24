В Москве прощаются с Виталием Чуркиным

Прощание с дипломатом началось в 10:30 в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента. Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище.
Гражданская панихида по постпреду России в ООН Виталию Чуркину проходит в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента в Москве. Семья дипломата, который скончался в Нью-Йорке, принимает соболезнования от пришедших проститься с ним. Возле гроба Чуркина стоят солдаты роты Почетного караула. Похороны состоятся позднее сегодня на Троекуровском кладбище, передает «Интерфакс».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии прощания передал вдове Виталия Чуркина орден мужества, которым постпреда России при ООН посмертно наградил президент, передает РИА Новости.
Виталий Чуркин скоропостижно скончался накануне своего 65-летнего юбилея 20 февраля в США. Его тело было доставлено в Москву накануне.
Виталий Чуркин родился в 1952 году. В 1974-м окончил МГИМО. Был кандидатом исторических наук, владел английским и французским языками. Он посвятил дипломатической работе всю жизнь. На должность постпреда РФ при ООН был назначен в 2006 году.
По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ. Но американским медикам потребуется еще как минимум две недели, чтобы установить точную причину смерти дипломата.
назначен Пётр Ильичёв, который ранее занимал должность первого заместителя Виталия Чуркина.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии прощания передал вдове Виталия Чуркина орден мужества, которым постпреда России при ООН посмертно наградил президент, передает РИА Новости.
Виталий Чуркин скоропостижно скончался накануне своего 65-летнего юбилея 20 февраля в США. Его тело было доставлено в Москву накануне.
Виталий Чуркин родился в 1952 году. В 1974-м окончил МГИМО. Был кандидатом исторических наук, владел английским и французским языками. Он посвятил дипломатической работе всю жизнь. На должность постпреда РФ при ООН был назначен в 2006 году.
По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ. Но американским медикам потребуется еще как минимум две недели, чтобы установить точную причину смерти дипломата.
назначен Пётр Ильичёв, который ранее занимал должность первого заместителя Виталия Чуркина.
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