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  • 24.02, 01:55

Пётр Ильичёв временно возглавил постпредство РФ при ООН

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Пётр Ильичёв временно возглавил постпредство РФ при ООН

Пётр Ильичёв временно возглавил постпредство РФ при ООН

Пётр Ильичёв временно возглавил постпредство РФ при ООН
  • Фото: @MFA_Ukraine /twitter.com

    • Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Пётр Ильичёв назначен временным поверенным в делах в связи с кончиной Виталия Чуркина.

    Как сообщает «Интерфакс», Ильичёв будет выполнять обязанности главы российской дипмиссии до назначения нового постпреда РФ при ООН.

    Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник. На посту постпреда РФ при ООН он находился с 8 апреля 2006 года.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник посмертно наградил дипломата орденом Мужества.

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