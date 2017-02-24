Пётр Ильичёв временно возглавил постпредство РФ при ООН

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Пётр Ильичёв назначен временным поверенным в делах в связи с кончиной Виталия Чуркина.
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Как сообщает «Интерфакс», Ильичёв будет выполнять обязанности главы российской дипмиссии до назначения нового постпреда РФ при ООН.
Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник. На посту постпреда РФ при ООН он находился с 8 апреля 2006 года.
Президент РФ Владимир Путин во вторник посмертно наградил дипломата орденом Мужества.
Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник. На посту постпреда РФ при ООН он находился с 8 апреля 2006 года.
Президент РФ Владимир Путин во вторник посмертно наградил дипломата орденом Мужества.
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