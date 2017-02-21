Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества.
Текст указа президента опубликован на официальном сайте Кремля.
Из указа президента РФ: «За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича ( посмертно)».
скончался в понедельник в Нью-Йорке на своем рабочем месте в постоянном представительстве России. По предварительным данным, причиной смерти дипломата стал сердечный удар. Сегодня, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет.
Из указа президента РФ: «За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича ( посмертно)».
скончался в понедельник в Нью-Йорке на своем рабочем месте в постоянном представительстве России. По предварительным данным, причиной смерти дипломата стал сердечный удар. Сегодня, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет.
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