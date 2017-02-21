Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.02, 16:18

Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества

3 комментария
  • Фото РИА Новости, Эдуард Песов
Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества

Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества

Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества
  • Фото РИА Новости, Эдуард Песов

    • Президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества.

    Текст указа президента опубликован на официальном сайте Кремля.

    Из указа президента РФ: «За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича ( посмертно)».

    Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке на своем рабочем месте в постоянном представительстве России. По предварительным данным, причиной смерти дипломата стал сердечный удар. Сегодня, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет.

    Новости по теме

    Умер Виталий Чуркин

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru