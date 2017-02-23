Тело Виталия Чуркина доставили в Москву

Самолет с телом постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
Напомним, российский дипломат скоропостижно скончался в США 20 февраля, за день до своего 65-летия. В среду с Чуркиным простился коллектив постоянного представительства в Нью-Йорке, дипломаты и сотрудники секретариата ООН.
В Москве траурные мероприятия пройдут 24 февраля. Церемония прощания с дипломатом начнется в пятницу в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ МЦ президента (улица Маршала Тимошенко, 25). Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.
Чуркин ушел из жизни на рабочем посту. «Этот пост для него всегда был боевым», — сказал в связи с кончиной своего коллеги и друга глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Чуркин был выдающимся дипломатом.
Сергей Лавров: «Таким мы его и запомним, таким его запомнит наш народ и мировая дипломатия».
Соболезнования в связи со смертью российского постпреда поступают из разных стран: от политиков, дипломатов, руководителей международных организаций, передает ТАСС.
Мария Захарова, официальный представитель российского дипведомства: «Мы благодарим всех, кто воспринял нашу утрату как свою. Хотела бы вас заверить, что вся поступающая в МИД России информация, письма и слова поддержки в связи с этой невосполнимой утратой будут переданы семье Виталия Чуркина».
наградил дипломата орденом Мужества.
В Москве траурные мероприятия пройдут 24 февраля. Церемония прощания с дипломатом начнется в пятницу в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ МЦ президента (улица Маршала Тимошенко, 25). Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.
Чуркин ушел из жизни на рабочем посту. «Этот пост для него всегда был боевым», — сказал в связи с кончиной своего коллеги и друга глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Чуркин был выдающимся дипломатом.
Сергей Лавров: «Таким мы его и запомним, таким его запомнит наш народ и мировая дипломатия».
Соболезнования в связи со смертью российского постпреда поступают из разных стран: от политиков, дипломатов, руководителей международных организаций, передает ТАСС.
Мария Захарова, официальный представитель российского дипведомства: «Мы благодарим всех, кто воспринял нашу утрату как свою. Хотела бы вас заверить, что вся поступающая в МИД России информация, письма и слова поддержки в связи с этой невосполнимой утратой будут переданы семье Виталия Чуркина».
наградил дипломата орденом Мужества.
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