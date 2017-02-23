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  • 23.02, 13:47

Тело Виталия Чуркина доставили в Москву

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  • Фото РИА Новости, Виталий Белоусов
Тело Виталия Чуркина доставили в Москву

Тело Виталия Чуркина доставили в Москву

Тело Виталия Чуркина доставили в Москву
  • Фото РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Самолет с телом постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

    Напомним, российский дипломат скоропостижно скончался в США 20 февраля, за день до своего 65-летия. В среду с Чуркиным простился коллектив постоянного представительства в Нью-Йорке, дипломаты и сотрудники секретариата ООН.

    В Москве траурные мероприятия пройдут 24 февраля. Церемония прощания с дипломатом начнется в пятницу в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ МЦ президента (улица Маршала Тимошенко, 25). Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.

    Чуркин ушел из жизни на рабочем посту. «Этот пост для него всегда был боевым», — сказал в связи с кончиной своего коллеги и друга глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Чуркин был выдающимся дипломатом.

    Сергей Лавров: «Таким мы его и запомним, таким его запомнит наш народ и мировая дипломатия».

    Соболезнования в связи со смертью российского постпреда поступают из разных стран: от политиков, дипломатов, руководителей международных организаций, передает ТАСС.

    Мария Захарова, официальный представитель российского дипведомства: «Мы благодарим всех, кто воспринял нашу утрату как свою. Хотела бы вас заверить, что вся поступающая в МИД России информация, письма и слова поддержки в связи с этой невосполнимой утратой будут переданы семье Виталия Чуркина».

    Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. С 8 апреля 2006 года он занимал должность постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете Безопасности ООН. Президент РФ Владимир Путин во вторник посмертно наградил дипломата орденом Мужества.

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