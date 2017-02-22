МИД РФ поставил печать «фейк» на четырех иностранных публикациях

На сайте российского министерства иностранных дел появился раздел про ложь. В нем собраны примеры недостоверных публикаций о России. И, судя по всему, раздел будет регулярно обновляться.
«Клеветникам России» министерство иностранных дел отвечает регулярно: на пресс-конференциях министра Лаврова, в социальных сетях, на еженедельных брифингах департамента печати и информации. Сегодня внешнеполитическое ведомство решило запустить на своем сайте постоянную рубрику, посвященную так называемым fake news — подложным новостям, которые стали настоящей бедой современных массмедиа. Собственно, и сам термин родился на Западе.
По мнению российских дипломатов, «информационная агрессия» против нашей страны приобретает все новые формы. «Информационная карусель», к примеру, работает следующим образом: сначала публикуется непроверенная, недостоверная или попросту подложная новость, затем ее тиражируют мелкие издания, интернет-сайты и социальные сети, иногда — телевидение. Таким образом формируется общественное мнение, а опровержение, данное спустя месяц или два, остается никем не замеченным. Теперь дипломаты решили ловить недобросовестных журналистов с поличным, объявив сезон «охоты на уток» о России.
Сегодняшние лауреаты премьерного выпуска выглядят следующим образом: агентство Bloomberg (вмешательство в выборы во Франции), The New York Times (размещение российских ракет вопреки договоренностям с США), The Telegraph (мнимый российский след в попытке переворота в Черногории), NBC (возвращение Сноудена властям США). На всем этом российские дипломаты ставят печать «фейк», впрочем, оставляя журналистам право спорить и подтверждать свои сообщения фактами.
Кстати, подобные ресурсы с разоблачением «неправильных» публикаций сегодня существуют при многих внешнеполитических ведомствах в Европе. В этом смысле Россия следует в русле общемировой кампании по борьбе с фейками в новостях, подчеркивают дипломаты. Впрочем, никаких санкций против авторов за недостоверную или однобокую подачу информации российский МИД пока не планирует. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действовать пока предлагается «только лаской».
По мнению российских дипломатов, «информационная агрессия» против нашей страны приобретает все новые формы. «Информационная карусель», к примеру, работает следующим образом: сначала публикуется непроверенная, недостоверная или попросту подложная новость, затем ее тиражируют мелкие издания, интернет-сайты и социальные сети, иногда — телевидение. Таким образом формируется общественное мнение, а опровержение, данное спустя месяц или два, остается никем не замеченным. Теперь дипломаты решили ловить недобросовестных журналистов с поличным, объявив сезон «охоты на уток» о России.
Сегодняшние лауреаты премьерного выпуска выглядят следующим образом: агентство Bloomberg (вмешательство в выборы во Франции), The New York Times (размещение российских ракет вопреки договоренностям с США), The Telegraph (мнимый российский след в попытке переворота в Черногории), NBC (возвращение Сноудена властям США). На всем этом российские дипломаты ставят печать «фейк», впрочем, оставляя журналистам право спорить и подтверждать свои сообщения фактами.
Кстати, подобные ресурсы с разоблачением «неправильных» публикаций сегодня существуют при многих внешнеполитических ведомствах в Европе. В этом смысле Россия следует в русле общемировой кампании по борьбе с фейками в новостях, подчеркивают дипломаты. Впрочем, никаких санкций против авторов за недостоверную или однобокую подачу информации российский МИД пока не планирует. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действовать пока предлагается «только лаской».
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