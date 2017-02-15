Зачем предвыборному штабу Макрона потребовались «атаки русских хакеров»: расследование НТВ

Кремлю пришлось опровергать новые обвинения в кибератаках, прозвучавшие, на этот раз, из Франции. В штабе французского движения «На марше», от которого в президенты баллотируется Эммануэль Макрон, заявили, что их предвыборный штаб якобы подвергается тысячам электронных атак, «исходящих с территории России», а российские СМИ ежедневно публикуют о них «фейковые новости».
В чем, вслед за США, теперь и Франция заподозрила «русских хакеров»? И чем команда Макрона пытается подкрепить свои нападки, выяснял обозреватель НТВ Вадим Глускер.
Никаких конкретных фактов о том, что за кибератаками стоят именно русские хакеры, приведено не было. Не было и примеров «фейковых новостей» о Макроне из российских СМИ. Снова прозвучали голословные утверждения, точнее, «страшилки» о том, что «всё зло идет из России» и лишь потому, что «кандидат Макрон не является другом Москвы».
Ришар Ферран, глава политического движения «На марше»: «Эммануэль Макрон хочет сильную Европу. И в геостратегии тех стран, которые не хотят такой Европы, сделать все, чтобы такие кандидаты не выиграли выборы».
Главной опасностью Ферран назвал сайт российского агентства Sputnik и телеканал RT. Реакция последнего последовала незамедлительно.
Сообщение телеканала RT: «Судя по всему, уже в порядке вещей выдвигать в отношении канала такие серьезные обвинения, не подкрепляя их никакими доказательствами, а также навешивать ярлык „фейковых новостей“ на любые „неудобные“ репортажи».
Самое любопытное, это то, как быстро меняются взгляды самого Макрона. Ровно год назад он приезжал в Москву и говорил о том, что антироссийские санкции должны и будут сняты в течение нескольких месяцев. Тогда, правда, Макрон был министром экономики Франции, а не кандидатом в президенты.
Примечательно и то, что кроме штаба Эммануэля Макрона, в котором, судя по всему, царит панический ужас перед «российскими хакерами», о фактах кибератак против других кандидатов президенты ничего не известно.
Но зато сейчас во французской прессе началась настоящая истерия. Каждый день здесь появляются статьи о том, что «американцы слишком поздно поняли всю опасность, которую несут русские хакеры и пресса», поэтому «Франция просто обязана поставить им надежный заслон», причем на государственном уровне.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Никаких конкретных фактов о том, что за кибератаками стоят именно русские хакеры, приведено не было. Не было и примеров «фейковых новостей» о Макроне из российских СМИ. Снова прозвучали голословные утверждения, точнее, «страшилки» о том, что «всё зло идет из России» и лишь потому, что «кандидат Макрон не является другом Москвы».
Ришар Ферран, глава политического движения «На марше»: «Эммануэль Макрон хочет сильную Европу. И в геостратегии тех стран, которые не хотят такой Европы, сделать все, чтобы такие кандидаты не выиграли выборы».
Главной опасностью Ферран назвал сайт российского агентства Sputnik и телеканал RT. Реакция последнего последовала незамедлительно.
Сообщение телеканала RT: «Судя по всему, уже в порядке вещей выдвигать в отношении канала такие серьезные обвинения, не подкрепляя их никакими доказательствами, а также навешивать ярлык „фейковых новостей“ на любые „неудобные“ репортажи».
Самое любопытное, это то, как быстро меняются взгляды самого Макрона. Ровно год назад он приезжал в Москву и говорил о том, что антироссийские санкции должны и будут сняты в течение нескольких месяцев. Тогда, правда, Макрон был министром экономики Франции, а не кандидатом в президенты.
Примечательно и то, что кроме штаба Эммануэля Макрона, в котором, судя по всему, царит панический ужас перед «российскими хакерами», о фактах кибератак против других кандидатов президенты ничего не известно.
Но зато сейчас во французской прессе началась настоящая истерия. Каждый день здесь появляются статьи о том, что «американцы слишком поздно поняли всю опасность, которую несут русские хакеры и пресса», поэтому «Франция просто обязана поставить им надежный заслон», причем на государственном уровне.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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