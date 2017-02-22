МИД на своем сайте начал разоблачать фейки о России

Сегодня МИД России открыл на своем сайте рубрику, посвященную недостоверным материалам о нашей стране. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Первая подборка фейковых новостей уже опубликована на портале. Там приведены примеры пропагандистских вбросов различных медиаресурсов и ссылки на них. Например, обвинение во вмешательстве в предвыборный процесс во Франции и информация о так называемом российском следе в организации попытки переворота в Черногории. Захарова подчеркнула, что рубрика будет регулярно пополняться.
Также на брифинге официальный представитель МИД рассказала о том, как пройдет прощание с постоянным представителем России при ООН Виталием Чуркиным. Дипломат скончался в понедельник в Нью-Йорке от сердечного приступа.
Мария Захарова: «Сегодня с Виталием Чуркиным прощается коллектив представительства РФ, и в этот же день, 22 февраля, гроб с телом Виталия Ивановича Чуркина будет отправлен в Россию. Он будет должен прибыть регулярным рейсом российских авиалиний в сопровождении родных в Москву 23 февраля».
Захарова добавила, что траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля. Точное время и место пока неизвестны.
Также на брифинге официальный представитель МИД рассказала о том, как пройдет прощание с постоянным представителем России при ООН Виталием Чуркиным. Дипломат скончался в понедельник в Нью-Йорке от сердечного приступа.
Мария Захарова: «Сегодня с Виталием Чуркиным прощается коллектив представительства РФ, и в этот же день, 22 февраля, гроб с телом Виталия Ивановича Чуркина будет отправлен в Россию. Он будет должен прибыть регулярным рейсом российских авиалиний в сопровождении родных в Москву 23 февраля».
Захарова добавила, что траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля. Точное время и место пока неизвестны.
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