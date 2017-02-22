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  • 22.02, 12:01

Тело Виталия Чуркина доставят в Россию 23 февраля

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  • Фото РИА Новости, Максим Блинов
Тело Виталия Чуркина доставят в Россию 23 февраля

Тело Виталия Чуркина доставят в Россию 23 февраля

Тело Виталия Чуркина доставят в Россию 23 февраля
  • Фото РИА Новости, Максим Блинов

    • Похороны покойного постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве, в среду в Нью-Йорке начнется церемония прощания. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Мария Захарова: «22 февраля гроб с телом Виталия Ивановича Чуркина будет отправлен в Россию и будет должен прибыть регулярным рейсом российских авиалиний в сопровождении родных в Москву 23 февраля».

    На 24 февраля в Москве запланированы траурные мероприятия, в ходе которых россияне смогут проститься с дипломатом. За день до этого в Нью-Йорке с ним смогут проститься коллеги по дипломатическому корпусу и ООН, добавила Захарова. НТВ.Ru ведет прямую трансляцию брифинга Марии Захаровой.

    Также представитель МИД заявила, что информация о смерти Чуркина должна передаваться российской стороне по официальным каналам. По ее словам, утечек в СМИ быть не должно, в первую очередь о результатах экспертизы должна узнать семья покойного дипломата.

    Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник в Пресвитерианской больнице, куда был экстренно доставлен из своего рабочего кабинета в постпредстве. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Для установления точной причины смерти американским медикам потребуется несколько недель.

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